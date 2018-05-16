Hawaii Yanardağı'nı Uzaydan Görün!
NASA astronotu, patlayan Hawaii yanardağının harika bir fotoğrafını uzaydan çekti; ortaya bu muhteşem görüntü çıktı!
Hawaii'nin Kilauea volkanı henüz sakinleşecek gibi değil. ABD Jeolojik Araştırması (USGS), daha fazla patlama olabileceği konusunda uyarırken, NASA astronotu Drew Feustel, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan volkanın güvenli ama inanılmaz bir fotoğrafını çekti.
Feustel, pazar günü Twitter'da Kilauea'nın ve onun kül bulutunun bir fotoğrafını paylaştı.
Kilauea'nın patlaması 3 Mayıs'ta başlamıştı. Başladığından beri tahliyeler yapıldı ve lav akış alanındaki onlarca bina yok oldu.
Daha önce de volkanın çatlaklarının bazı uydu görüntülerine şahit olmuştuk. Şimdi USGS, bu lav ve gaz kusan çatlakların 18 tanesini takip ediyor. USGS'nin söylediğine göre, "Bu çatlakların yokuş aşağılarında yer alan yerleşim alanları, lav baskını tehlikesi altında olabilir."
Ajans, "lav çeşmesi" ve "sıçrayan bombaların yüzlerce metre havada patlaması" konusunda uyarıyor. Sıçrayan bombalar, bir lav topağı havaya fırladığında ortaya çıkıyor.
Kilauea'nın yok edici aktivitelerinin devam etmesi beklenirken, muhtemelen yakın zamanda daha fazla insan lav yayıldıkça tahliye edilecek.
H. Hüseyin Öztürk
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