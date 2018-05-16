Hawaii Yanardağı'nı Uzaydan Görün!

NASA astronotu, patlayan Hawaii yanardağının harika bir fotoğrafını uzaydan çekti; ortaya bu muhteşem görüntü çıktı!

Hawaii Yanardağı'nı Uzaydan Görün!

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