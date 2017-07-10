Hawking, Trump'ın İklim Politikasını Eleştirdi

Profesör Hawking, "Trump'ın hareketleri Dünya'yı yok olmanın eşiğine itebilir" dedi!

Hawking, Trump'ın İklim Politikasını Eleştirdi

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