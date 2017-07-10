Hawking, Trump'ın İklim Politikasını Eleştirdi
Profesör Hawking, "Trump'ın hareketleri Dünya'yı yok olmanın eşiğine itebilir" dedi!
Ünlü teorik fizikçi ve kozmolog Profesör Stephen Hawking, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinin gelecekte telafi edilemez iklim değişikliklerine sebep olacağını açıkladı. Dahi bilim insanına göre bu karar Dünya'yı sera etkisine tamamen yenik düşmüş Venüs gibi bir cehenneme çevirebilir.
75'inci yaş gününde BBC News'e konuşan Cambridge profesörü, ayrıca saldırganlığın insanın doğasında olmasından korktuğunu ve insanlığın hayatta kalması için en iyi çözümün diğer gezegenlerde kolonileşmesi olduğunu söyledi.
Dünya'nın en ünlü bilim insanlarından biri olan Prof Hawking, yetişkin ömrünün büyük bir kısmını motor nöron hastalığı ile savaşarak geçirdi. Bu hastalık onun hareket ve konuşma yeteneklerini yıllar içerisinde neredeyse tamamen kaybetmesine sebep oldu.
Ancak engel tanımayan aklı ile kara delikler ve evrenin kökeni hakkındaki teorileri sayesinde bilim ve evrene bakışımızı değiştirmeyi başardı. Bir çok neslin bilime ilgi duymasını sağlayan Hawking, yine de en çok insanlığı ile bilim hayranlarını etkiledi.
Büyük tehlike
Katıldığı en son röportajda Profesörün en büyük endişesi, insanlığın Dünya üzerindeki geleceği oldu. Başkan Donalt Trump'ın, CO2 seviyelerini düşürmeyi amaçlayan Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi bu endişesinin ana kaynağıydı.
Hawking, BBC'ye şu açıklamayı yaptı: "Şu an küresel ısınmanın geri alınamayacak bir notkaya gelmesine çok yakınız. Trump'ın bu kararı Dünya'yı bu eşiğin ötesine itebilir ve gezegenimiz Venüs gibi, sıcaklığın 200 Celcius olduğu ve gök yüzünden sülfürik asit yağdığ bir gezegene dönüşebilir."
"İklim değişikliği, karılaştığımız en büyük tehlikelerden biri ve şu an harekete geçersek buna engel olabiliriz. İklim değişikliğinin kanıtlarını inkar ederek ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekilerek Donald Trump güzel gezegenimizin doğal dengesini tehlikeye atıyor."
Profesöre, bu sorunları aşabileceğimize inanıp inanmadığı konusunda ne hissettiği sorulduğunda verdiği cevap oldukça karamsardı. Ona göre insanlığın Dünya'daki günleri sayılı;
"Evrimin, aç gözlülüğü ve saldırganlığı insanın kalıtımına işlemiş olmasından korkuyorum. Anlaşmazlıkların azaldığına dair hiç bir işaret yok, ayrıca askeri teknolojilerin ve kitle imha silahlarının sürekli olarak gelişiyor olması bir felakete sebep olabilir. İnsanlığın hayatta kalması için en büyük ümit, bağımsız uzay kolonileri olabilir."
Ali Ruhi Öztürk
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