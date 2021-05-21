Hayalet Orman, Dünyamız İçin Büyük Tehlikeye Yol Açabilir

Kuzey Carolina kıyılarında su altında kalan orman alanlarının büyük bir kısmı korkunç bir görünüme bürünmüş durumda. Ölü ağaçlar suyun üzerine yükselen çubuklar gibi görünüyor. Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi, bu "hayalet ormanlardan" kaynaklanan sera gazı emisyonlarının çevresel etkisini inceliyor. Sera gazları Dünya'nın ısısının uzaya salınmasını engelliyor ve küresel ısınmaya neden oluyor.
Araştırma ekibi ölü ağaçlardan ve çevredeki topraktan yayılan karbondioksit, metan ve azot oksit gazlarını ölçtü. Çalışmaya göre, "Ölü ağaçlar, topraktan üretilen sera gazları için kanal görevi görebilir ve ayrıca ayrışırken sera gazının üretilmesine de neden olabilir." Sonuçlar Biogeochemistry dergisinde yayınlandı.
Makalenin baş yazarı, NC State'te yüksek lisans öğrencisi Melinda Martinez, "Bu ayakta duran ölü ağaçlar toprak kadar gaz yaymıyor olsa da, yaydıkları gazların kesinlikle hesaba katılmaları gerekiyor" diyor.
Duke Üniversitesi öncülüğünde Nisan ayında yayınlanan bir çalışma, Kuzey Carolina'da büyüyen hayalet orman sorununa göz atmış ve yayılımını uydu görüntüleriyle izlemişti. Denizin yükselişi ve fırtınalar tuzlu suyun iç kesimlere ulaşmasına ve ağaçları öldürmesine neden oluyor. River National Yaban Hayatı Sığınağı'nda 1985 ile 2019 yılları arasında 21.000 dönümlük bir hayalet orman oluşmuştu.
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