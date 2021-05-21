Hayalet Orman, Dünyamız İçin Büyük Tehlikeye Yol Açabilir

Kuzey Carolina'daki su baskınları karanın içine doğru ilerliyor ve ağaçları suyun altında bırakıyor. Bu nedenle oluşan "Hayalet Orman" ise, Dünya'mız için tehlike yaratmaya başlıyor.