Hayaliniz Bir Aston Martin Kullanmaksa, Artık Bunu Evinizde Yapabilirsiniz

Eğer en büyük hayallerinizden biri, bir Aston Martin kullanmaksa, artık bunu evinizden bile yapabilirsiniz. Tam bir sürüş deneyiminden bahsetmiyoruz ama en azından buna çok yaklaşabilirsiniz.

21 Eylül 2020 21:00

Levent Öztürk