Hayaliniz Bir Aston Martin Kullanmaksa, Artık Bunu Evinizde Yapabilirsiniz

Eğer bir Aston Martin kullanmayı hayal ediyorsanız, artın evinizi terk etmeden bunu yapabilirsiniz; en azından yapmaya çok yaklaşabilirsiniz. İngiliz otomobil üreticisi, ilk yarış simülatörü AMR-C01'i yayımladı. Ancak Aston Martin'in "e-spor deneyimlerindeki lüks doruğu" olarak tanımladığı bu simülatörü almak için oldukça hızlı ve zengin olmanız gerekiyor.
Sadece 150 ünite ile sınırlı olan bu ürünün fiyatı 57.500 Sterlin ve buna vergiler de eklenecek. Başka bir deyişle, bu fiyat etiketi ile AMR-C01 yarış simülatörünün çoğu gerçek arabadan daha pahalı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Yani Aston Martin'in büyük oranda kendi içerisinde ürettiği bu simülatör çoğu kişinin alabileceği bir şey değil ancak yine de ilgi çekici bir teknoloji ürünü olduğu kesin.
Curv Racing Simulators tarafından mühendisliği yapılan bu üründe Aston Martin Valkyrie'ı yansıtan bir oturma sistemi ve tabii ki firmanın ünlü logosu gibi belirgin detaylar dikkat çekiyor. Ayrıca seçilebilecek sekiz farklı renk ve üç farklı trim seviyesi bulunuyor.
Teknoloji tarafına bakıldığında ise öne çıkan kısmın, ultra-geniş QHD, 32:9 görüntü oranına sahip eğimli Samsung oyun monitörü olduğu söylenebilir. Curv, bu monitörün "mümkün olan en düşük gecikmeye ve sorunsuz görseller için yüksek yenilenme oranına" sahip olduğunu söylüyor ve ürünün fiyatı düşünülürse bu performansı beklemek zaten normal.
Intel i7 CPU ve Nvidia GTX 2080 GPU'ya sahip üründe dahili hoparlörler ve eğer yarış sırasında dışarıdan gelebilecek diğer sesleri duymak istemiyorsanız kendisine ait bir Sennheiser kulaklık da bulunuyor.
AMR-C01 üzerinde yüklü olarak gelen yarış oyunu Assetto Corsa olsa da sistem, iRacing ve rFactor2 gibi diğer platformlarla da uyumlu.
Eğer banka hesabınızda harcayabileceğiniz fazladan 57.000 Sterlin bulunuyorsa ve yeterince büyük bir oyun odasına sahipseniz, Aston Martin AMR-C01 yarış simülatörünün dağıtımına 2020 yılının sonunda başlanacağını bilmenizde yarar var.
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