Akrep Şeklindeki Bu Oyuncu Koltuğu, Görenleri Şaşırtacak Kadar Farklı

Cluvens firmasından, oyuncuların büyüleyecek bir koltuk: Akrep şeklinde (ve oyuncuları bir akrep gibi saran) IW-SK, muhteşem bir oyun deneyimi sunmaya aday.

  • Levent Öztürk
Akrep şeklinde oyuncu koltuğu: Cluvens IW-SK
Cluvens

Eğer oyun oynamak için muhteşem bir oyuncu koltuğu arıyorsanız ve bu sırada dev bir akrebin içine hapsolmuş gibi hissetmek istiyorsanız, hayalleriniz çok yakınınızda olabilir.

Tabii ki bu, Cluvens IW-SK sıfır-yerçekimi e-spor oyun koltuğu ile mümkün oluyor. Bu karmaşık koltuk, bir ultra-geniş 49-inç monitörü veya her biri 27 inçlik üç eğimli monitörü destekleyebiliyor. Bu sıra dışı koltuk aynı zamanda monitörleri bağlamak için önceden yerleştirilmiş HDMI/DP kablolarına da sahip.

Web sitesinde belirtilene göre 2020 yılının akrep şeklindeki bu yeni modeli, 170 dereceye kadar rahat bir şekilde geri yaslanabiliyor. Koltuk ve masa tek bir dokunuşla elektronik olarak kontrol edilebiliyor.

Bu akrep koltuk/masa ikilisi Alibaba üzerinde 1.900 dolar fiyatı ile satışa sunulmuş durumda.

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