Akrep Şeklindeki Bu Oyuncu Koltuğu, Görenleri Şaşırtacak Kadar Farklı

Cluvens firmasından, oyuncuların büyüleyecek bir koltuk: Akrep şeklinde (ve oyuncuları bir akrep gibi saran) IW-SK, muhteşem bir oyun deneyimi sunmaya aday.

16 Eylül 2020 00:02

Levent Öztürk