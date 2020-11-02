Hayvandan İnsana Bulaşan ve Ciddi Sorunlar Yaratan, 4 Hastalık

Hayvandan insana geçen ve büyük salgınlara yol açan ilk hastalık, COVID-19 değil. İşte hayvanlardan insanlara geçen, çok bilinen ve büyük sorunlar yaşatan hastalıklardan dördü...