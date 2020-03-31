Hayvanlarda Corona Olur mu? Sahibinden Coronavirüs Kapan Kedi Onaylandı

Belçika'daki bir kedi, sahibinden bulaşmış olma ihtimali yüksek olarak görülen üçüncü pozitif SARS-CoV-2 test sonuçlu kedigil oldu. Liège Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi uzmanlarının söylediğine ve hükümet Bilim Komitesi tarafından yayınlanana göre vaka "bir hayvanın da nesneler gibi virüsü taşıyabileceğini" öneriyor.
Kedinin sahibi İtalya'dan dönmesinden bir hafta sonra ishal, kusma, öksürme, nefes zorluğu semptomları gösterdi ve COVID-19 enfesiyonu için pozitif test sonucu verdi. Kedinin de sindirim ve solunum hastalığı semptomları göstermesi ardından hayvanın dışkısından alınan viral RNA örneğinde virüsün varlığı gözlemlendi. Bu kedi, şu ana kadar bir insandan hastalığın bulaşma vakasının görüldüğü üçüncü bilinen örnek oluyor. Hong Kong'taki iki kedi de bu ayın başlarında virüs için pozitif test sonucu vermişlerdi ancak herhangi bir hastalık semptomu göstermiyorlardı.
Belçika'nın Gıda Zincirinin Güvenliği için Federal Ajans'ı tarafından yapılan basın açıklamasına göre her ne kadar bu raporlar yeni bir virüs iletimi modu ihtimalini gösteriyor gibi gözükse de, hayvanların sahiplerine virüsü bulaştırma riski olduğunu önermiyor. Şu ana kadar virüsün hayvanlardan insanlara geçiş yaptığına yönelik bir kanıt bulunmuş değil. Her ne kadar virüsün ilk olarak vahşi hayvanlardan geldiği düşünülüyor olsa da, şu anda virüs insanlara uyum sağlamış durumda.
Her üç vakada da virüsün, sahiplerinden hayvanlara bulaşması söz konusu. Uzmanlar, her ne kadar risk düşük olsa da, virüsün insanlardan bir hayvana bulaşması ve hayvanın taşıyıcı olması ihtimalini incelemekte. Ancak bu durum gerçek bile olsa, komitenin de belirttiği üzere, insandan insana bulaşma riskinin yanında bu risk çok küçük kalıyor.
Yine de uzmanlar, özellikle iyi hissetmiyorsanız ev hayvanları ile temastan mümkün olduğunca kaçınmayı ve onları da taşıyıcı hale getirmemeyi öneriyor. Neyse ki virüs, en azından ev hayvanları için ölümcül gözükmüyor ve bu hayvanların veteriner kontrolü ardından bir süre sonra iyileşerek hayatlarına devam etme olasılıkları oldukça yüksek.
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