Koronavirüs, Alerjisi Olan Hastaları Nasıl Etkiler?

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, alerjisi olan hastaların koronavirüsten nasıl etkilendiğini açıkladı.