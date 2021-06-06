Haziran Ayında GeForce NOW'a 38 Oyun Ekleniyor

Bu hafta GeForce NOW kütüphanesine 13 yeni oyun ekleniyor. Haziran ayı boyunca 13 tanesi bu hafta olmak üzere toplamda 38 yeni oyun kütüphaneye eklenecek.
Bu hafta eklenecek oyunlar arasında heyecan verici birinci şahıs nişancı oyunu Necromunda: Hired Gun (Steam, Epic Games Store), modern savaş nişancı deneyimi Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (Steam), şehir kurma oyunu Before We Leave (Steam) ve SOFTSTAR'ın hayat simülasyon oyunu Empire of Angels IV (Steam) yer alıyor.
Oyuncular, GeForce NOW aracılığıyla popüler dijital oyun mağazalarında sahip oldukları PC oyunlarını bulut üzerinden neredeyse tüm cihazlarına aktararak doğrudan oynayabiliyor.
Bu hafta GeForce NOW kütüphanesine eklenen oyunların tam listesi:
- Before We Leave (Steam)
- Creativerse (Steam)
- Empire of Angels IV (Steam)
- Hokko Life (Steam)
- Necromunda: Hired Gun (Steam, Epic Games Store)
- Pro Cycling Manager 2021 (Steam)
- Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (Steam)
- Thea: The Awakening (Steam)
- Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier (Ubisoft Connect)
- Tour de France 2021 (Steam)
- Tour de France 2020 (Steam)
- X3: Reunion (Steam)
- Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament (Steam)
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın