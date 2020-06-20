HBO'nun Watchmen Serisi, Irkçılığı Protesto Amacıyla Ücretsiz Oldu

HBO'nun Watchmen serisi, ABD polisinin George Floyd'u öldürmesinin ve ardından başlayan protestoların 9 ay öncesinde hayat bulmuştu. Protestolara farklı ülkelerde çok sayıda insan katılırken, dev şirketler de onlara destek verdi. Gerek siyahilere, gerek azınlıklara destek veren devlerden biri de HBO oldu. HBO, protestolara destek vermek amacıyla son derecece ilginç bir karara imza attı ve Watchmen serisini, bir süreliğine ücretsiz hale getirdi.
HBO; yaptığı son açıklamada azınlıkların hakkını gözetmeye devam edeceğini duyurdu. Yayın devi bu amaçla, siyahilere yapılan zulümlere dikkat çeken popüler dizisi The Watchmen'i ücretsiz olarak abonelerine sunuyor.
Seri, ırkçığa karşı dikkat çene yapımlardan biri olarak kabul ediliyor. Regina King, Yahya Abdul-Mateen II ve Jeremy Irons gibi isimler dizinin baş rollerinde yer alıyor. Serinin yapımcılığını ise Damon Lindelof (Kendisini The Wolverine, The Lost, World War Z, Crossing Jordan, Wasteland gibi eserlerden tanıyoruz) gibi bir başarılı senarist üstleniyor.
Watchmen, bu hafta sonu boyunca HBO'dan ücretsiz olarak izlenebiliiyor. Damon Lindelof, Amerika Birleşik Devletleri medyasına, "siyahi vatandaşlarımız için, sosyal sorumluluk alanında gereken her şeyi yapacağız. Doğru hikayeleri anlatmaya ve insanları korumaya mecburuz. Ödevimizi yaptık ve şimdi bu ödevi gururla kamuoyuna sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
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