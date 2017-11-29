HDMI 2.1, 10K Televizyonlar için Geliyor
Yeni görüntü ve ses aktarma sistemi HDMI 2.1, 10K çözünürlüğe çıkmak isteyenler için geliyor.
4K çözünürlüğün bile standart haline gelmesi henüz söz konusu değilken, 10K çözünürlük için hazırlanıyorsanız, bu kabloyu gördüğünüze sevineceksiniz. HDMI Forum bugün yaptığı açıklamada HDMI 2.1'i tanıttı, bu yeni kablo sürümü 10K çözünürlük, Dynamic HDR ve 4K için 60Hz ve 120Hz frekanslarını destekliyor. Tahminler, 2.1'in 8K çözünürlüğü destekleyeceğini düşünüyordu, ancak 10K herkesi şaşırttı.
Bu kablo oyuncular için de ideal, Variable Refresh Rate (VRR) sayesinde görüntü gecikmesi engelleniyor ayrıca Quick Frame Transport (QFT) teknolojisi ise görüntü ile giriş arasındaki gecikmeyi azaltıyor.
Bunun dışında HDMI 2.1 Auto Low Latency Mode (ALLM) teknlojisini de destekliyor, bu da görüntü kalitesinin düşmemesi için gecikmeyi ayarlayan bir teknoloji. Quick Media Switching (QMS) desteği sayesinde ise, medya arası geçişlerde oluşan siyah ekranın süresini en aza indiriyor.
Tüm bu güzel özelliklerin dışında, HDMI 2.1 ayrıca geri uyumluğa da sahip olacak. Yani daha eski HDMI uyumlu cihazlarınızı bu kablo ile bağlayabilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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