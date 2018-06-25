HDR10+ Piyasa Standardı Olmaya Yaklaşıyor
Televizyon üreticileri HDR standardına artık çok daha kolay erişebilecek!
Samsung, Panasonic, 20th Century Fox ve Amazon yakında Dolby Vision'ı geçmeye çok yakınlaştı. Şirketler artık telifsiz HDR10+ standardına kolayca erişebilecek, bu da yeni başlatılan TV, monitör ve diğer ekranlar için geliştirilen 'kendini kanıtlama' sistemi sayesinde olacak.
Eğer televizyon üreticileri bu sınavı geçebilir ise, ürünleri üzerine HDR10+ logosu koyabilecek. Şimdilik bu standart için derhal başvuran bir marka olmadı, ancak tahminlere göre Samsung ve Panasonic ilk adımı atan markalar olacak.
Bu hareket ne kadar basit de görünse, HDR'nin yaygınlaşması açısından önemli bir adım. Dolby Vision, HDR10+'nın hedeflediği amacın büyük bir kısmını zaten yerine getiriyor, örneğin sahneye göre ışık ayarı gibi, ancak ekran üreticilerinin bu sertifika için ödeme yapmaları gerekiyor. LG gibi bazı markalar Vision'dan direkt destek alırken, Samsung ve Panasonic ise bu konuda tereddütlü davrandı. Artık bu markalar HDR10+ formatı sayesinde benzer bir görüntü kalitesini sunabilecek. İki standart arasındaki tek büyük fark Dolby'nin 12-bit renk paletine karşı HDR10+'nın 10-bit renk ile sınırlı olması.
Şimdilik HDR10+ ürünler görmemiz için biraz erken. Bir çok televizyon ve monitör üreticisinin bu standardı 2019'un ilk çeyreğinden itibaren kullanmaya başlayacağı tahmin ediliyor.
Ali Ruhi Öztürk
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