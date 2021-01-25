Hearthstone Darkmoon Yarışları Başlıyor

Kemerlerinizi bağlayın ve elinizi kolunuzu (ya da dokungaçlarınızı) aracınızın içinde tutmayı unutmayın. Azeroth'un en hızlı ve tehlikeli yarışması Darkmoon Yarışları başladı!
DARKMOON YARIŞLARI MİNİ SETİ (21 Ocak)
Anka Yılını, Ashes of Outland, Scholomance Akademisi ve Darkmoon Panayırı Dehşeti genişleme paketlerinden anımsayacağınız kart mekanikleriyle kutlamaya ne dersiniz? O halde tetikte bekleyen tehlikeler, büyü ustası yarışçılar, çift sınıflı kartlar, bol bol yozlaşma ve çok daha fazlasına hazır olun!
Mini set 35 adet yepyeni kart içeriyor:
- 4 Efsanevi
- 1 Epik
- 14 Nadir
- 16 Standart
Darkmoon Yarışları Mini Seti'nin tüm kartlarını Darkmoon Panayırı Dehşeti kart paketlerinden edinebileceğiniz gibi sadece Darkmoon Yarışları Mini Setinin tüm kartlarını içeren Mini Set Paketini de 11 Mayıs'a kadar satın alabilirsiniz. 66 karttan oluşan bu çok özel pakette her bir Standart, Nadir ve Epik kartın ikişer kopyası, her Efsanevi kartınsa 1 kopyası bulunuyor.
SAVAŞ MEYDANLARI & DÜELLOLAR GÜNCELLEMESİ (21 Ocak)
Savaş MeydanlarıYeni Kahramanlar: Tickatus, GreyboughYeni Minyonlar: Soul Devourer, Ring MatronYeni Kahramanlar için Savaş Meydanları Ek Özellikleri de İçeren Erken Erişim: 21 Ocak – 4 ŞubatDuelsDarkmoon Yarışları Mini Seti Aktif Düellolar Setine EkleniyorYeni Kahraman Yetenekleri ve GanimetleriÜç Kahraman (eskiden 2'ydi) Kahraman Yeteneği arasından seçim yapın 6 Ganimet (eskiden 3'tü) Ganimet arasından seçim yapın
YENİ KAHRAMANLAR KİTABI: ANDUIN – TEK KİŞİLİK MACERA (2 Şubat)
Babasının izinde ilerleyeceği düşünülen Prens Anduin, bunun yerine Işık yolunda tamamen kendine has bir kader yolu çizmeyi seçti ve hem kutsal büyü alanında hem de bir kılıç ustası olarak kendini yetiştirerek Azeroth'un soylu üyeleri arasında kendine benzersiz bir yer edindi. Böylece Anduin, ırak Pandaria'nın efsanevi diyarlarından, Lordaeron'un elemli harabelerine uzanan sayısız maceraya atıldı.
Kahramanlar Kitabı: Anduin, Hearthstone'un Kahramanlar Kitabı serisinin Beşinci Bölümünü oluşturuyor ve tüm oyuncular için tamamen ücretsiz. Macerayı başarıyla tamamlamak sadece Rahip sınıfına ait kartlar içeren 1 adet Rahip Paketi kazanmanızı sağlayacak.
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