Unuttuğunuz Wi-Fi Şifresi Nasıl Öğrenilir? 2 Kolay Yolunu Açıklıyoruz!

Evinize gelen bir arkadaşınız ya da iş yerindeki bir müşteriniz Wi-Fi ağınızın bağlanmak istedi; ama siz kablosuz ağ şifrenizi hatırlamıyorsunuz... Hemen umutsuzluğa kapılmayın, Windows 10'da bu şifreyi öğrenmenin çok kolay yolları var.

Unuttuğunuz Wi-Fi Şifresi Nasıl Öğrenilir?

Hemen hemen hepimiz, evimizde, işimizde veya farklı mekanlarda bir Wi-Fi ağına, yani kablosuz bir ağa bağlanıyoruz. Bu ağlara bağlanırken, bağlantı şifresini bir kez giriyoruz ve sonrasında bunu bir daha yapmamız gerekmiyor.

Ama diyelim ki evinize bir arkadaşınız geldi ve Wi-Fi ağınıza bağlanmak istiyor. Ya da iş yerinizde bir görüşme sırasında, misafirinizin kablosuz ağa bağlanması gerekiyor. Ve kötü haber; siz şifreyi hatırlamıyorsunuz.

Neyse ki Windows 10, bu şifreyi kolaylıkla öğrenmenizi sağlayacak bazı yollar sunuyor. Bu yazımızda, Wi-Fi ağınızın şifresini öğrenmek için kullanabileceğiniz 2 kolay yolu öğreneceksiniz...

Windows 10 Ayarlarından Wi-Fi Şifresini Öğrenmek

Eğer bağlı olduğunuz ağın Wi-Fi şifresini unuttuysanız, bunu öğrenmenin en kolay yolu kuşkusuz Ayarlar'dan geçiyor.

İlk yapmanız gereken, Başat Menüsü'nde göreceğiniz "Ayarlar" seçeneğine tıklamak. Açılan pencerede Ağ ve İnternet başlığını bulun ve üzerine tıklayın.

Durum penceresi açılacak. Biraz aşağıya doğru kayarak, "Ağ ve Paylaşım Merkezi" satırını bulun ve üzerine tıklayın. Yine yeni bir pencerenin açıldığını göreceksiniz. Bağlantılar satırının yanında, bağlı olduğunuz kablosuz ağın adı bulunuyor. Şimdi de bu adın üzerine tıklayın.

Wi-Fi Durumu başlıklı yeni bir pencere açılacak. Önce Kablosuz Özellikleri düğmesine basın, ardından Güvenlik sekmesine geçiş yapın.

Aradığınız şifre, buradaki "Ağ güvenlik anahtarı" satırının yanında, gizlenmiş olarak yazıyor. Burada yazan şifreyi görmek için yapmanız gereken, sadece "Karakterleri göster" kutucuğunu işaretlemek. Artık, Wi-Fi ağınızın şifresi karşınızda duruyor.

Buradan şifreyi değiştirmeniz de mümkün ama zaten ağa bağlı olduğunuza göre, doğru şifre zaten girilmiş demektir. Şifreyi değiştirmeniz, ağa bağlanmanızı da engelleyecektir.

Bir BAT Dosyası ile Wi-Fi Şifresini Öğrenmek

Eğer her seferinde ayar seçenekleri arasında dolaşıp durmak istemiyorsanız, kısa bir hazırlıkla ağ şifresini öğrenme işini tek bir tıklamaya indirmeniz de mümkün. Bunun için, bir BAT dosyası hazırlamamız gerekiyor.

Öncelikle, bu dosyayı hazırlamak için bağlı olduğunuz kablosuz ağın adını (SSID) biliyor olmalısınız. Eğer bilmiyorsanız, Ayarlar > Ağ ve İnteret > Durum yolunu takip ederek öğrenebilirsiniz.

Windows'un Not Defteri uygulamasını açın ve aşağıdaki yazıyı Not Defteri'ne yapıştırın:

netsh wlan show profile name="YOUR_SSID" key=clear
pause

Şimdi de dosyayı kaydedeceğiz. Ama bunu her zamanki gibi yapmıyoruz. Dosya > Farklı Kaydet yolunu takip edin ve açılan kayıt penceresinde dosyanıza bir isim verin. Örneğin Wi-Fi Bilgilerim ismini verebilirsiniz. İsim olarak neyi seçerseniz seçin, sonuna ".bat" uzantısını yazmanız gerekiyor. Yani bizim örneğimizde buraya, "Wi-Fi Bilgilerim.bat" yazmanız gerekiyor.

Metin Belgeleri olarak seçilmiş görünen Kayıt türü menüsünü ise, Tüm Dosyalar seçeneği ile değiştirin. Kayıt konumunu da seçin ve dosyanızı kaydedin.

Artık, oluşturduğunuz bu dosyayı açarak, Wi-Fi ağınız hakkındaki pek çok bilgi ile birlikte, şifreyi de açık açık göreceksiniz. Şifreniz, Key Content satırında sizi bekliyor.

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