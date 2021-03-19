Hem iPhone, Hem de Android Ceplerde Kullanılabilen iXpand Luxe Tanıtıldı

Western Digital, düzenlediği bir etkinlik ile iPhone ve Android uyumlu flaş sürücü ailesinin en son üyesi olan iXpand Flash Drive Luxe'ü duyurdu. Evet, "iXpand" adına bakarak bu işte bir terslik yok mu diyebilirsiniz, zira bilindiği üzere iXpand ürünü aslında SanDisk'in geliştirmiş olduğu bir mobil depolama birimi. Fakat henüz bilmeyenler için söyleyelim, Western Digital, SanDisk'i bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce satın almış ve bünyesine katmıştı.
iXpand Flash Drive Luxe, yine SanDisk markasını taşıyor ve özellikle iPhone kullanıcılarının yine severek kullanacakları bir ürün gibi duruyor. Üzerinde hem Lightning hem USB Type-C portu bulunduran iXpand Flash Drive Luxe, bu sayede iPhone ile bilgisayar arasında kolay dosya transferi de sağlayabiliyor. Ancak iXpand Flash Drive Luxe'un ana görevi pek tabii ki, depolama alanı tükenen telefonlara ek alan açabilmek.
64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama kapasitesine sahip 3 farklı model şeklinde tanıtılan iXpand Flash Drive Luxe, her ne kadar iPhone kullanıcılarıyla özdeşleşmiş bir ürün olsa da, üzerinde USB-C portu taşıması sebebiyle Android akıllı telefonlarla da kullanılabilir.
iXpand Flash Drive Luxe'ün fiyatları ise 45 dolar, 60 dolar ve 90 dolar şeklinde belirtiliyor.
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