Beklenen Telefon Geldi: İşte Samsung Galaxy A72 İncelemesi!

Samsung, son dönemde Galaxy A serisi ile gerçekten de başarılı işlere imza atıyor. Galaxy A51 modeli ile global çapta önemli bir satış grafiği yakalayan ve dünyanın en çok satan akıllı telefonlarından birine imza atan Güney Koreli şirket, Galaxy A71 modeliyle de özellikle Türkiye'de önemli başarı yakalamış ve fiyat / performans açısından geçtiğimiz yılın en çok aranan telefonlarından birine tüketicilerle buluşturmuştu.
Samsung, 2021 Galaxy A serisi çatısı altında ilk olarak 3 model tanıttı. Bunlar Galaxy A52, Galayx A72 ve Galaxy A32 olurken, bu makalemizde Galaxy A72'nin özelliklerini ele alacak ve ilk değerlendirmemizi sizlerle paylaşacağız. O halde hazırsanız başlayalım!
Samsung'un Galaxy A serisi, özellikle genç nüfusu temsil eden bir seri ve uygun fiyatlı akıllı telefon kategorisine, amiral seviyesindeki özellikleri getirmesiyle öne çıkıyor. Ve aslında sahip olduğu geniş özellikler, fiyat/performans çerçevesinden değerlendirildiğinde hemen her kesimden kullanıcıya hitap etmesini sağlıyor. Samsung, Galaxy A71 modeliyle zaten pek çok açıdan dönemin en önemli modellerinden birine imza atmıştı. Şimdi ise bunlara, bahsedeceğimiz daha fazla özelliği ilave etmiş.
Samsung Galaxy A72: Tasarım
Samsung, Galaxy A72 ile Galaxy A71'in tasarımında da birtakım değişikliklere gitmiş ve özellikle arkadan bakıldığında, bilhassa kamera alanıyla, şirketin amiral seviye telefonları Galaxy S ve Galaxy Note görünümüne yaklaşan bir çizgiyi izlemiş.
Galaxy A72, siyah, beyaz, mavi ve lavanta renk seçenekleriyle tüketicilere sunulacakken, bu renkler tamamen mat malzeme ile karşımıza çıkıyor. Kamera ve gövdede tek renk kullanarak tasarımda yekpare bir görünüm elde edilmişken, Galaxy A71'in prizma renkli tasarımı da geride bırakılmış ve böylece cihaz daha tok bir görünüme kavuşmuş.
Elbette tasarıma ilişkin merak edilen nokta, kullanılan malzeme. Evet, Galaxy A72'de de plastik bir yüzey tercih edilmiş ki, bu da cihazın bulunduğu kategori için gayet normal. Fakat Samsung, bunun karşılığında çok daha fazlasını sunmayı da amaçlamış.
Samsung Galaxy A72: Ekran
Şöyle ki, Galaxy A72'de kullanılan ekran 90Hz yenileme hızına sahip. Bu sayede artık ekranın yenileme hızı 60Hz ve 90Hz şeklinde ayarlanabiliyor ve 90Hz ile daha akıcı bir görüntüleme deneyimi elde edilebiliyor.
Samsung'un alışılagelmiş Super AMOLED panelinin kullanıldığı telefonda ekran boyutu 6.7 inç olurken, ekran çözünürlüğü de yine FHD+ şeklinde.
Ekranda bir diğer değişiklik ise, parlaklık miktarında olmuş. Galaxy A72'de artık 800 nit parlaklığında bir ekrana bakıyor olacağız. Bu da dış ortam kullanımlarında daha keskin bir görüntüleme, daha parlak video izleme ve oyun deneyimi anlamına geliyor.
Stereo Hoparlör ve Suya Dayanıklılık Müjdesi!
Bu arada ön incelemenin sonuna saklamadan hemen söyleyelim: Samsung, yeni Galaxy A72 ve Galaxy A52 modelleriyle beraber Galaxy A serisinde bir ilke imza atıyor ve her 2 telefonda da stereo hoparlörlere yer veriyor.
Bir önceki modele kıyasla yüzde 43 oranında yükselen ses seviyesi, öte yandan Dolby Atmos desteğiyle de zenginleştirilmiş durumda ve bu özellik, orta sınıf akıllı telefonlar arasında pek sık karşılaştığımız bir şey değil.
Bir diğer önemli yenilik ise, suya karşı dayanıklılık özelliği oluyor. Galaxy A72, IP67 sertifikası sahibi ve böylece 1 metre derinlikteki suya 30 dakika süresince dayanabiliyor. Bu da Galaxy A72'nin çekici özelliklerinden bir diğeri olurken, pek tabii ki telefonun teknik altyapısı da güncellenmiş.
Samsung Galaxy A72: Teknik Özellikler
Galaxy A72'de Qualcomm Snapdragon 720G işlemci mevcut. Elimizdeki model 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olurken, telefonun ayrıca 256 GB'lık hafıza seçeneği de mevcut durumda. Depolama alanını artırmak isteyenlere de bu imkan sunulmuş ve microSD kart seçeneği telefondaki yerini almış durumda. Bu sayede hafıza, microSD kart yoluyla 1 TB'a kadar artırılabiliyor.
Pil ömrü konusunda da selefine kıyasla daha uzun ömürlü olacak gibi duran Galaxy A72'de batarya da artırılmış ve 5000 mAh kapasitesine ulaşmış. 25W hızlı şarj desteğinin yer aldığı telefonun kutusunda şarj cihazının yer alacağı bilgisini de verelim.
Yalnızca teknik kadro ile değil, yazılım anlamında da çok güncel bir model olan Galaxy A72, Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor ve arayüz olarak da güncel sürüm Samsung One UI 3.1 ile geliyor. Bu anlamda elimizdeki bu modelin, tıpkı şirketin amiral gemisi Galaxy S21 Ultra ile aynı yazılıma sahip olması da bir hayli sevindirici bir diğer detay.
Elbette Galaxy A72 hakkında yazılım ve donanım anlamında daha anlatılacak çok şey var. Kuşkusuz belirleyici unsulardan biri de performans olacaktır. Ancak bunun sonuçlarından Galaxy A72 detaylı incelemesinden sizlere ayrıca bahsedeceğiz.
Samsung Galaxy A72: Kamera
Peki, kameralarda ne var ne yok? Galaxy A72'de de artık uzakları yakın etmek mümkün. Telefona telefoto lens dahil edilmiş ve bu sayede 3x optik zum imkanına kavuşulmuş. 30x'e kadar dijital zum sağlayabildiğiniz telefoto lensin yanı sıra 64 MP ana kamera, 5 MP makro kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera da telefonun arkasındaki 4'lü kamera bloğunda kendine yer buluyor.
Eklenen OIS özelliği sayesinde artık hareket halinde daha net videolar çekme imkanı bulunan telefonda, 4K video kayıt özelliği ve titreşimsiz video kayıtları için Süper Denge özelliği de yer alanlar arasında.
Ön tarafa geldiğimizdeyse, ekranın içine entegre edilen lensin biraz daha küçüldüğünü görmek mümkün. Böylece ön kamera, ekranda daha az yer kaplarken çözünürlük ise değişmemiş, yine 32 MP şeklinde karşımıza çıkıyor.
Erken Karar
Evet, Samsung'un Galaxy A72 modeliyle sunduğu özellikler kabaca bu şekilde. İlk intiba neticesinde gerçekten de ortaya gayet başarılı bir telefonun çıktığını söylemek mümkün. Elbette diğer yandan Galaxy A72'nin fiyatı da büyük merak konusu. Şu an Samsung Türkiye'den aldığımız bilgiye göre henüz pazarlıklar sürüyor ve Samsung, bu telefonu en uygun fiyatla Türkiye'de satışa çıkartmak istiyor. Bunun için şimdilik biraz bekleyeceğiz. Galaxy A72, bu ayın sonu – nisan ayının başı gibi satışa çıkacak. O dönemde de fiyatıyla beraber değerlendirir ve detaylı Galaxy A72 incelemesini de yaparak sizlerle paylaşırız.
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