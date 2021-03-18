Beklenen Telefon Geldi: İşte Samsung Galaxy A72 İncelemesi!

Samsung sonunda beklenen yeni Galaxy A serisi telefonu Galaxy A72'yi tanıttı! Tanıtımın hemen ardından değerlendirdiğimiz Galaxy A72 nasıl bir telefon, Galaxy A71'den ne gibi farkları var ve ne zaman satışa çıkacak? İşte Samsung Galaxy A72 özellikleri ve hakkında merak edilen her şey!

18 Mart 2021 00:04

Ercan Uğurlu