Dünyanın En Çok Satan Telefonu Yenilendi: Samsung Galaxy A52 Elimizde!

Samsung'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy A51 modeli, tüm dünyada büyük yer bulmuş ve bugüne kadar en başarılı Galaxy A serisi telefonu olarak Galaxy ailesindeki yerini almıştı. 2020 yılının ilk yarısında dünyanın en çok satan Android akıllı telefonu olma başarısı gösteren Galaxy A51, Samsung'un da bu seriye daha çok yatırımda bulunması gerektiğini anlatan önemli bir gösterge oldu. Samsung da bunu dikkate almış olacak ki, henüz tanıttığı Galaxy A52 modelinde çok daha fazla özelliği bir arada tüketicilere sunuyor.
Samsung, 2021 yılı Galaxy A serisi modellerinden ilk 3'ünü tanıttı. Galaxy A72, Galaxy A52 ve Galaxy A32 modelleriyle önemli güncellemelerde bulunan şirket, tüketicilerin Galaxy A serisine duyduğu ilgiden bir hayli memnun ve bunu 2021 yılında da sürdürmek niyetinde.
Peki, ailenin yeni serisinin yer alan ortanca model Galaxy A52 ne gibi özelliklere sahip ve Galaxy A51'in başarısını sürdürebilecek mi? İşte Galaxy A52 hakkındaki ilk izlenim raporumuz.
Samsung Galaxy A52, selef model Galaxy A51'e kıyasla pek çok açıdan güncellenmiş bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Telefon, tasarımından teknik detaylarına kadar pek çok yeni özellik barındırırken, öte yandan ilk kez Galaxy A serisine gelen özelliklerle de göz dolduruyor. Hatta pek çok açıdan üst model Galaxy A72 ile de büyük benzerlik taşıyan Galaxy A52, muhtemelen 2021 yılında da dünyada adını en çok duyacağımız Premium orta sınıf akıllı telefonların başında gelecek.
Peki, o halde şimdi Galaxy A52'ye yakından bakalım. Bakalım yeni model, ne gibi özelliklere sahip?
Dikkat Çekici Yenilikler: Suya Dayanıklı Tasarım & Stereo Hoparlör
Galaxy A52'nin tasarımına da bakacağız ama ilk etapta şunu söyleyerek başlamak lazım. Zira bu, serinin gelişimi için oldukça heyecan verici bir yenilik. Galaxy A52, Samsung'un Galaxy A serisi akıllı telefonları arasında, Galaxy A72 ile beraber ilk stereo hoparlöre sahip akıllı telefon modeli olmasıyla fark yaratıyor. Bu sayede daha yüksek ve kaliteli ses sağlayacak olan telefonda, Dolby Atmos desteği de mevcut.
Bir diğer sevindirici haber ise, telefonu yıkamak isteyenlere özel. Galaxy A52, IP67 sertifikasıyla beraber suya karşı dayanıklılık özelliği içeriyor ve bu sayede telefonu suya düşürdüm, üzerine sıvı döküldü gibi dertlerin de önüne geçiyor. Özellikle koronavirüs sebebi ile telefonları bol bol yıkamak istediğimiz şu dönem için fazlasıyla sevindirici bir güncelleme olmuş.
Samsung Galaxy A52: Tasarım
Galaxy A52'nin tasarım detaylarına baktığımızda, selef model Galaxy A51'e göre önemli farklar olduğunu hemen görebiliyoruz. Arka yüzey mat malzeme ile hazırlanırken, telefona daha yekpare bir görünüm kazandırılmış. Siyah, beyaz, mavi ve menekşe renk seçeneklerine sahip olan telefonda, tüm seçenekler puslu bir yüzey tasarımını benimserken, arkadaki kamera bloğu da büyümüş. Az sonra daha detaylı olarak bahsedeceğimiz kamera bloğunda yer alan lensler büyürken, elbette yeni yetenekler de kazandırılmış durumda.
Galaxy A52'nin boyutları hemen hemen selef model ile benzer. Telefonun genişliği 75 mm olurken, uzunluğu 159 mm, kalınlığı ise 8.4 mm. 189 gram ağırlığında olan telefonda, 3.5 mm kulaklık girişi yerini korurken, ekranda gördüğümüz ön kamera da Galaxy A51'den daha dar bir alanla çevrelenmiş. Böylece kullanıcıların, ekranın sağladığı görüntüden daha fazla yararlanmaları amaçlanmış.
Samsung Galaxy A52: Ekran
Galaxy A52'nin ekranı da boyut olarak tıpkı Galaxy A51 kadar: 6.5 inç büyüklüğünde. Yine Infinity-O Display'in benimsendiği ekranda Super AMOLED panel çerçevesinde 1080x2400 piksel çözünürlük görüyoruz.
Hem Galaxy A52 hem Galaxy A72 modellerinde ise dikkati çeken bir taraf var ki, o da kenar çerçeveleri. Çerçevelerin sağ ve sol yanları, sanki selef modellerden bir miktar daha kalın dururken, buna karşılık parlaklık oranında ciddi bir mesafe kat edilmiş durumda. Galaxy A52 de tıpkı Galaxy A72 gibi tam 800 nit parlaklık sağlayabiliyor ki, bu gerçekten de ekrandan iyi bir görüntü sağlanabilmesi açısından önemli. Kuşkusuz Super AMOLED panel teknolojisinin sağladığı katkı da açık. Renkler fazlasıyla canlı ve doygun görünürken, tabii ki ekran hakkındaki son yorumumuzu Galaxy A52 incelesinde söyleyeceğiz.
Ekrana ilişkin bir diğer yenilik ise, tazeleme hızında gizli. Artık orta sınıf akıllı telefonlarda 60Hz'in üzerinde paneller görmeye başladık. Galaxy A52 de bu modellerden biri oluyor ve ekranıyla bizlere 90Hz tazeleme hızı sunabiliyor. Ekranı 90Hz'e ayarladığınızda, şöyle bir arabirimde de olsun dolaştığınızda farkı görmeniz mümkün. Pek tabii ki bunun karşılığını daha çok oyunlarda ve web dolaşımlarında göreceksiniz.
Samsung Galaxy A52: Kamera
Şimdi tekrar dönelim kameralara. Galaxy A52, belki de bir üst modeli Galaxy A72 ile arasındaki temel farklardan birini burada karşımıza çıkartıyor. Galaxy A52'nin de arkasında tıpkı Galaxy A72 gibi geniş bir kamera bloğu yer alıyor. Kamera bölümü genel görünüş itibariyle Samsung'un Galaxy S ve Galaxy Note serisine büyük benzerlik gösterirken, teknik olarak ise Galaxy A51 ile benzerlikler göze çarpıyor.
Galaxy A52'de ana kamera 64 MP olarak yer alırken, OIS desteği telefonun bir diğer önemli yeniliği oluyor. Eklenen optik imaj sabitleyici ile beraber özellikle hareket halinde çekeceğiniz videolarda daha net sonuçları amaçlayan telefon, ışık emilini artırmak için 4x deklanşör pozlama özelliği de içeriyor. Bu sayede Galaxy A52'nin düşük ışık çekimlerinin selef modelden daha iyi olacağı iddia edilirken, kuşkusuz bunun ne denli başarılı olacağını ancak Galaxy A52 incelememizde söyleyebileceğiz.
Galaxy A72'de telefoto lens bulunurken, Galaxy A52'de bunun yerine yola derinlik sensörü ile devam edilmiş. 2 telefon arasında kamera konusunda en önemli fark bu olurken, Galaxy A52 ile beraber 10x'e kadar dijital zum yapılabiliyor.
Tabii ki telefonda geniş açılı lens unutulmamış. 12 MP'lik geniş açılı lens f/2.2 diyaframla geliyor ve yapacağınız yakın çekimlerde de 5MP'lik makro kamera yardıma koşuyor.
Galaxy A52'de ön kamera ise 32 MP şeklinde karşımıza çıkıyor. HDR desteği ile 4K video kayıt yeteneği de yerli yerinde bulunuyor.
Samsung Galaxy A52: Teknik Özellikler
Evet, gelelim teknik kadroya. Galaxy A52, teknik altyapı açısından selef modele kıyasla pek tabii ki güncellenirken, bu anlamda Galaxy A72 ile yine benzer bir model. Geçtiğimiz sene Exynos 9611 işlemciyle piyasaya çıkan Galaxy A51'in ardından bu defa Galaxy A52'de de Qualcomm tercihinde bulunan Samsung, burada karşımıza Snapdragon 720G işlemciyi çıkartıyor. Bu anlamda selef modele kıyasla önemli bir fark sağlanacağı aşikar olurken, telefonun rakip modeller karşısında nasıl bir grafik çizeceğinden incelemede karşılaştırma tablolarıyla bahsedeceğiz.
Telefonda RAM kapasitesi 8 GB şeklinde olurken, depolama alanı da 128 GB ve 256 GB olarak yer alıyor. Eğer bu alan yetmez ise, microSD kart opsiyonu da telefonda mevcut. Böylece telefonun hafızasını 1 TB'a kadar artırma yolu açılmış durumda.
Android 11 işletim sistemini çalıştıran Galaxy A52'de arayüz, Samsung'un güncel amiral gemilerinden de aşina olduğumuz gibi One UI 3.1. Özellikle yazılım konusuna eğilen Samsung, tüketicilerin tüm Galaxy ailesinde fark gözetmeksizin mümkün mertebe aynı deneyimi elde edebilmesini amaçlıyor ki bu gerçekten de takdir edilesi bir davranış. Hatta Samsung'un yeni açıkladığı güncelleme paketine göre, piyasaya çıkmasının üzerinden 3 yıl geçen cihazlarına da güvenlik yamaları sunulmaya devam edeceğini de yeri gelmişken müjdeleyelim.
Son olarak Galaxy A52'de bataryanın da genişlediğini söyleyebiliriz. Galaxy A52'de 4500 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor ve 25W hızlı şarj desteği bulunuyor. Öte yandan telefonun kutusunda şarj cihazı bulunacağı bilgisini de verelim.
Erken Karar
Evet, Samsung'un çokça beklenen Galaxy A52 modeli kabaca bu şekilde. Elbette içeriğinde daha pek çok detay var ve kuşkusuz performans sonuçları da sizler ve bizler için önem teşkil ediyor. Ancak bunlar için biraz daha beklememiz gerekecek.
Galaxy A52, bu ay sonunda piyasaya çıkacak ve hemen aynı günlerde de sizlerle detaylı Galaxy A52 incelemesini paylaşacağız. Fiyatı ise şimdilik net olarak belli değil, olduğunda onu da zaten tekrar duyuruyor olacağız.
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