Dünyanın En Çok Satan Telefonu Yenilendi: Samsung Galaxy A52 Elimizde!

Samsung, 2020 yılının ilk yarısında dünyanın en çok satan Android akıllı telefon olan Galaxy A51'in halefini tanıttı! İşte Galaxy A52 özellikleri, Galaxy A51'den farkları ve merak edilen her şey!

18 Mart 2021 00:03

Ercan Uğurlu