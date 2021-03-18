Dünyanın En Çok Satan Telefonu Yenilendi: Samsung Galaxy A52 Elimizde!

Samsung, 2020 yılının ilk yarısında dünyanın en çok satan Android akıllı telefon olan Galaxy A51'in halefini tanıttı! İşte Galaxy A52 özellikleri, Galaxy A51'den farkları ve merak edilen her şey!

  • Ercan Uğurlu
Oynat Samsung Galaxy A52 video inceleme Samsung, 2020 yılının ilk yarısında dünyanın en çok satan Android akıllı telefon olan Galaxy A51'in halefini tanıttı! İşte Galaxy A52 özellikleri, Galaxy A51'den farkları ve merak edilen her şey!

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