Hepsine Hükmeden Tek Bir Kulaklık: İşte Barracuda X!

PC, PlayStation, Nintendo Switch ve Android Cihazlar için 4'ü 1 arada kablosuz USB-C bağlantısı ile Barracuda X; sürükleyici oyunları oynarken hem evde hem de hareket halindeyken kesintisiz ses için tasarlandı.

Hepsine Hükmeden Tek Kulaklık: İşte Barracuda X

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