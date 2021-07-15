Hepsine Hükmeden Tek Bir Kulaklık: İşte Barracuda X!

PC, PlayStation, Nintendo Switch ve Android Cihazlar için 4'ü 1 arada kablosuz USB-C bağlantısı ile Barracuda X; sürükleyici oyunları oynarken hem evde hem de hareket halindeyken kesintisiz ses için tasarlandı.