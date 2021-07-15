Hepsine Hükmeden Tek Bir Kulaklık: İşte Barracuda X!

Razer, evde veya dışarıda birden fazla cihazda oyun oynamak için kullanılabilecek Barracuda X Kablosuz Çok Platformlu Oyun ve Mobil Kulaklığı'nı duyurdu. Uzun süreli konfor, güçlü sürücüler ve kristal netliğinde bir mikrofonla desteklenen gerçek çok yönlülük ve özgürlük sunan Barracuda X; PC, PlayStation, Nintendo Switch ve Android cihazlarla uyumlu, çok amaçlı, 4'ü 1 arada bir kablosuz kulaklıktır.
Birçok modern kablosuz kulaklık evde veya hareket halindeyken kullanılmak üzere tasarlanmışken, cihazlar arasında geçiş yapmak zaman alan bir süreç haline geliyor. Üstüne Bluetooth üzerinden eşleştirme genellikle bağlantı sorunlarına yol açıyor. Barracuda X, güvenilir ultra düşük gecikmeli kablosuz bağlantısı ile rahat, şık ve ergonomik tasarımı, güçlü Razer TriForce sürücüleri ve çıkarılabilir, Discord sertifikalı Razer HyperClear Cardioid mikrofonu ile kullanım kolaylığı ve çok yönlülük göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Barracuda X, çok platformlu oyun için mükemmel hepsi bir arada çözümdür.
Razer Çevre Birimleri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung, "Çok platformlu kullanım için pazarlanan kulaklıkların çoğu bunu yalnızca kablolu bir bağlantı kullanarak başarabilir" diyor. "Razer Barracuda X, yüksek performanslı oyun özelliklerini ve gerçek 4'ü 1 arada kablosuz bağlantıyı, yaşam tarzı kulaklıklarının tasarımı ve kullanım kolaylığı ile birleştiriyor. Barracuda X, hangi platformu kullanırsanız kullanın veya nerede olursanız olun, gün boyu oyun için ideal olan tek, çok amaçlı bir kulaklıktır."
Hepsine hükmedecek tek bir tasarım
Barracuda X, stil ve rahatlığa güçlü bir şekilde odaklanan çok yönlü, çok platformlu bir kulaklık olarak sıfırdan geliştirildi. Razer'ın mühendislik ekibi, Razer'ın endüstri lideri ses teknolojilerini iç ve dış mekân kullanımına eşit derecede uygun, konforlu bir kablosuz oyun kulaklığına entegre etmek için yılların uzmanlığını kullandı.
Barracuda X, uyum, rahatlık ve sadelik tarafından belirlenen kapsamlı bir tasarım sürecinden geçmiştir. Bu da daha az hacim, temiz hatlar ve zarif, şık bir görünüm adına boyunluk ve kulaklık arasında uyumlu bir geçiş için içbükey yüzeyli bir tasarımı doğurmuştur. Düşük profilli kulak kapakları, her kulak yapısına uyacak açıyla tasarlanmıştır ve kişiselleştirilmiş bir uyum için ayarlanıp döndürülebilir. Peluş hafızalı köpük kulak yastıkları ve basınçsız bir uyum için kalın, yumuşak, hafif bir kafa bandı ile Barracuda X, tüm gün konfor için sadece 250 gr ağırlığındadır.
Zahmetsiz tak ve çalıştır
Barracuda X, en üst düzeyde çoklu cihaz deneyimi için kutusundan gerekli tüm aksesuarlarla tam donanımlı olarak kullanıma hazır şekilde çıkmaktadır. Barracuda X'in çoklu platform özelliğinin kalbinde; kulaklığın PC, PlayStation, Nintendo Switch veya Android cihazlara sorunsuz bir şekilde tak ve çalıştır cihazı olarak bağlanan Razer HyperSpeed Kablosuz USB-C Dongle bulunur. Üstelik eşleştirme işlemi veya yazılım ve sürücü indirmeleri gerekmez.
Dock modunda Nintendo Switch kullanımı veya PC kullanımı gibi USB-C bağlantısının bulunmadığı durumlar için Barracuda X; USB-C'den USB-A'ya dönüştürücü kablosuyla birlikte verilir. Daha da fazla uyumluluk için analog bağlantı gerektiğinde de 4 kutuplu, 3.5 mm jak kullanılabilir. Barracuda X ayrıca 20 saate kadar pil ömrü için bir USB-C'den USB-A'ya şarj kablosuyla birlikte verilir.
Tam doğruluk için mükemmel ayar
Barracuda X, Razer'ın ses teknolojisindeki en son özelliklere sahiptir. Razer TriForce 40mm Sürücülerini kullanan Barracuda X, daha net tizler, zengin bir orta aralık ve güçlü baslar için ayrı ayrı ayarlanmış yüksek, orta ve düşük aralık frekansları sayesinde parlak ve net sesler ile üst düzey performansı sağlayarak etkileyici bir ses deneyimi sunar.
Çıkarılabilir Razer HyperClear Cardioid Mic'e sahip Razer Barracuda X, oyun oynadığınız platformdan bağımsız olarak ultra net sesli iletişim sağlar. Barracuda X'teki mikrofon, arka ve yanlardan daha fazla ortam gürültüsünü dışlayan gelişmiş ses yalıtımı, daha yüksek düşük frekans yanıtı için artırılmış hassasiyet ve daha fazla netlik ve doğru ses alımı için optimize yerleşim (housing) sunar.
Barracuda X kablosuz oyun kulaklığı; PC, PlayStation, Nintendo Switch ve Android cihazlarda sorunsuz 4'ü 1 arada kullanım için çok yönlülüğü, hafif tasarımı, basit tak ve çalıştır kablosuz bağlantısıyla hepsine hükmedecek tek kulaklıktır.
FİYAT & SATIŞA ÇIKIŞ
99.99$ / 13 Temmuz 2021
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