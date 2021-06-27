Her İsteyen Galaxy S21 FE'yi Alamayacak; Parasını Verebilse Bile...

Samsung'un Ağustos ayında, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 ile birlikte Galaxy S21 FE'yi de piyasaya sürmesi kimse için sürpriz olmayacaktı. Ama bir süre önce Galaxy S21 FE lansmanının 2021'in 4. çeyreğine ertelendiğini öğrendik. Şimdi ise, Güney Koreli devin bazı önemli pazarlarda Galaxy S21 FE'yi piyasaya sürmeyebileceği konuşuluyor.
FNNews'in raporuna göre Samsung, Galaxy S21 FE'yi Ekim 2021'de piyasaya sürmeyi düşünüyor. Fakat telefon sadece Avrupa ve ABD pazarları ile sınırlı kalabilir. Bu, Galaxy S21 FE'nin Afrika, Asya, Avustralya, Kanada ve Güney Amerika'ya ulaşamayacağı anlamına geliyor. Hatta Samsung'un, telefonu kendi evi olan Güney Kore'de bile satmaması bekleniyor. Bu kısıtlamanın nedeni olaraksa, devam eden küresel çip sıkıntısı gösteriliyor.
Galaxy S21 FE'nin 5nm Snapdragon 888 işlemci kullanacağı neredeyse kesin. Samsung'un telefonu tüm Dünya'ya sunması için Qualcomm'dan yeterli miktarda yonga alması ise çok zor görünüyor. Hatta Güney Koreli firmanın, Avrupa ve ABD'ye bile başlangıçta az sayıda Galaxy S21 FE gönderebileceği iddia ediliyor.
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