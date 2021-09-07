Her Odada Güçlü İnternet İçin

TP-Link, evdeki mevcut elektrik hattını kullanarak her odaya sorunsuz, güvenli ve güçlü internet taşımayı sağlayan powerline adaptör ailesine yeni bir üye ekledi. TL-WPA7617 model adlı ürün hem kablosuz hem kablolu bağlantı desteğine sahip ve her iki bağlantıda yüksek hız sunuyor.

Her Odada Güçlü İnternet İçin

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