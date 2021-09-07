Her Odada Güçlü İnternet İçin

Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim evlerde her odada güçlü internet ihtiyacını çok daha önemli hale getirdi. Bu soruna çözüm için farklı ağ ürünleri bulunuyor. Bunlar arasında yer alan powerline adaptörler, en kesin çözüm sağlayan ürün gruplarından biri. Evlerdeki elektrik hattını, interneti de taşıyan bir hat haline getirmeyi sağlayan bu ürünler, bu sayede priz olan her yere güçlü, kesintisiz ve güvenli bir şekilde interneti taşıyor.
Dünya kablosuz ağ pazarının lideri ve çok geniş ürün portföyüne sahip olan TP-Link®, yeni bir powerline adaptör kitini Türkiye'de satışa sundu. TL-WPA7617KIT model adlı üründe iki adet adaptör bulunuyor ve hem kablosuz hem kablolu bağlantı desteği sunuyor. AC destekli olan ve toplamda 1200 Mbps kablosuz hızlara ulaşabilen ürün, Gigabit Ethernet bağlantı noktası sayesinde kablolu bağlantıda da yüksek hız sağlıyor.
Kolay kurulum, istikrarlı ve güçlü bağlantı
Katlı evler de dahil her tür yapı için uygun bir ağ çözümü olan powerline adaptörlerin kurulumu son derece kolay. TL-WPA7617KIT'de yer alan adaptörlerden biri modeme Ethernet kablosu ile bağlanıp elektrik prizine takılıyor. Bu işlem sonucunda evin elektrik hattı, artık modemden gelen internet bağlantısını da taşıyan bir hat haline geliyor. Bundan sonra ikinci adaptör, ağa bağlanmak istenen noktadaki bir prize takılarak o bölgede WiFi bağlantısı sağlanıyor. İster evin en ucundaki oda, ister katlı evlerde farklı bir kattaki bölüm fark etmiyor; 300 metrelik bir elektrik hattı içinde (aynı fazda olması gerekli) her yere internet taşınabiliyor. İkinci adaptörün takıldığı yerde WiFi ağı oluşturulabildiği gibi, bu adaptörün Ethernet girişine kablo ile cihazlar bağlanarak da ağa dahil olabiliyor. HomePlug AV2 teknolojisine sahil olan ürün sayesinde istikrarlı ve yüksek hızlı bir ağ (hem WiFi hem kablolu) oluşturuluyor.
TL-WPA7617KIT powerline adaptör sayesinde hem evin her yerinde WiFi'a erişim sağlanıyor, hem de yüksek bağlantı hızı gerektiren uygulamalar sorunsuz olarak çalıştırılabiliyor. HD yayın, çevrimiçi oyunlar, büyük dosya indirimleri gibi işlemler ister kablosuz ister kablolu olarak sorunsuzca yapılabiliyor.
Tek dokunuşla WiFi yapılandırması mümkün olan ürün, WiFi Klon düğmesine basıldığında kablosuz ağ adı (SSID) ve parolası anında kopyalanıyor. Ayrıca ağa bağlı bir powerline adaptörün WiFi ayarlarında bir değişiklik yapıldığında otomatik olarak tüm powerline ağında bu değişiklik uygulanıyor; tek tek elle her adaptörün ayarının yapılması gerekmiyor. Kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlayan bu özelliklerin yanı sıra Android ve iOS destekli tpPLC uygulaması ile akıllı telefonlarda tüm powerline'ların yönetimi de kolayca yapılıyor. İster Misafir Ağı oluşturma, ister bağlı cihazları denetleme her tür ayar, her yerden yapılabiliyor. İkinci adaptör üzerinde yer alan priz girişi de bu modelin kullanıcılara sağladığı avantajlardan bir başkası. Adaptörün takıldığı priz yerine yedek bir priz daha sunulmuş oluyor.
Her odada sorunsuz internet bağlantısı sağlayan ve farklı powerline adaptörlerde de uyumlu olan TL-WPA7617KIT'in tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 103 USD olarak açıklanıyor.
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