Her Odada Güçlü İnternet İçin

TP-Link, evdeki mevcut elektrik hattını kullanarak her odaya sorunsuz, güvenli ve güçlü internet taşımayı sağlayan powerline adaptör ailesine yeni bir üye ekledi. TL-WPA7617 model adlı ürün hem kablosuz hem kablolu bağlantı desteğine sahip ve her iki bağlantıda yüksek hız sunuyor.