NVIDIA mı AMD mi? Hangisi Daha Çok Sattı? Son Raporlar İçeride...

Bir analist firmasının 2021'in 2'inci çeyrek sevkiyatlarına dayalı hazırladığı son rapora göre GPU satışları sonunda artmaya başlamış durumda. Özellikle son dönemde yaşanan çip sıkıntısı sebebiyle stok problemleri de yaşanmış ve bu da dolayısı ile satış rakamlarını aşağı çekmişti. Neyse ki sorun yavaş yavaş gideriliyor gibi. Gelen yeni sonuçlara göre GPU sevkiyatları –entegre ve harici kartlar dahil- artmış durumda.
2021'in ilk çeyreğinden bu yana, çeyrek bazda yüzde 3.4'lük bir artış söz konusu olurken, Q2'de 123 milyon GPU satışı yaşanmış durumda. Peki, en çok hangisi sattı? AMD mi NVIDIA mı?
Bu önemli sorulardan biri. Son dönemde özellikle işlemci pazarında AMD'nin pek çok perakende raporunda öne çıktığını biliyoruz. Peki, kırmızı takım ekran kartı pazarında yeşil takım NVIDIA'ya kıyasla nasıl bir grafik çizdi?
NVIDIA, elbette uzun yıllardır bu sektörde koltuk sahibi. Yılın bu çeyreğinde de bu sonuç değişmiş değil. Rakamlara göre Pazar dağılımları şu şekilde:
|
|
Q2'20
|
Q1'21
|
Q2'21
|
AMD
|
20%
|
19%
|
17%
|
Nvidia
|
80%
|
81%
|
83%
Sonuçlara göre AMD kan kaybediyor gibi görünüyor. 2020'nin 2'inci çeyreğine oranla yüzde 3'lük bir kayıp yaşayan AMD, buna karşılık NVIDIA'ya da pastadan yüzde 3 daha pay vermiş durumda.
PC GPU tarafını ayrı olarak paylaşırsak ise karşımıza şu şekilde bir tablo çıkıyor:
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