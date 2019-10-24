Her Siteyi Koyu Yapabilen Chrome 78 Hazır!
Her siteyi koyu yapabilen Chrome'un yeni sürümü, indirmeye sunuldu!
Chrome 78, bir dizi yenilikle Windows, Linux, macOS, Android ve iOS için indirmeye sunuldu.
Chrome 78, "forced dark mode" adındaki yeni seçenek ile koyu modu destekleyen veya desteklemeyen tüm web sitelerinin karanlık modda açılmasını sağlayabiliyor. İşlev şu an deneysel aşamada olduğundan, chrome://flags/#enable-force-dark adresinden etkinleştirilmesi gerekiyor. İşlevi etkinleştirirken dilerseniz renklerin CIELAB veya RGB tabanlı olarak ters çevrilmesini tercih edebiliyorsunuz.
Chrome'un yeni sürümündeki "Tab Hover Cards" işlevi ise çok sayıda sekmeyi aynı anda kullananlar için kolaylık sağlıyor. Bu işlev, fare imlecini sekme üzerine getirdiğinizde görünen bilgileri güncelliyor ve daha çok bilgi gösteriyor.
Güvenlik alanında ise yeni Password Checkup aracı karşımıza çıkıyor. Araç, Chrome ile eşitlenen parolalarınızın herhangi bir güvenlik sızıntısına karışıp karışmadığını size bildiriyor. Bu işlev de varsayılan olarak açık değil ve chrome://flags/#password-leak-detection üzerinden etkin hale getirilebiliyor.
Son olarak yeni sekme sayfasının görünümünü özelleştirmenize izin veren deneysel işlevi chrome://flags/#ntp-customization-menu-v2 ve chrome://flags/#chrome-colors üzerinden etkinleştirebiliyorsunuz. Bunun ardından yeni sekmeyi renkler ve temalarla kişisel hale getirebilirsiniz.
Chrome 78'de geliştiricilere yönelik CSS Properties and Values API Level 1, güncellenmiş V8 JavaScript motoru da bulunuyor.
Chrome 78'i direkt olarak Google üzerinden yükleyebilir veya tarayıcınıza gelen güncellemeleri menüden kontrol edebilirsiniz.
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