Her Web Tarayıcısı İçin 17 Temel Kısayol
Hangi web tarayıcıyı kullanıyor olursanız olun, sekmeler arasında ve sayfaların içinde hızlıca dolaşmanız, bu kısayollar sayesinde mümkün!
Bilgisayar başında verimiliğinizi artırmanın en iyi yollarından bir tanesi, klavye kısayollarından faydalanmak. Sadece birkaç klavye kısayolunu öğrenerek, sık kullandığınız işlevlere fareyle olduğundan daha hızlı ulaşabilirsiniz.
Aşağıda herkesin bilmesi gereken bazı web tarayıcısı kısayollarını sizerle paylaşacağız. Bu kısayollar herhangi bir tarayıcıya özel değil, yani her tarayıcıda kullanılabiliyor.
En Önemli Web Tarayıcısı Gezinti Tuşları
- Ctrl + 1 (8'e kadar) İlgili sekmeye geçin
- Ctrl + 9 Son sekmeye atla
- Ctrl + T Yeni bir sekme açın
- Ctrl + W Geçerli sekmeyi kapatın
- Ctrl + Shift + W Tüm sekmeleri kapatın
- Ctrl + Tab Açık sekmelerden geçiş yapın
- Ctrl + Shift + T Kapattığınız son sekmeyi tekrar açın
- Alt + Sol Ok Önceki sayfaya dön
- Alt + Sağ Ok Bir sonraki sayfaya git
- Ctrl + K İmleci adres çubuğuna yerleştirin
- Ctrl + R veya F5 Geçerli sayfayı yeniden yükleyin
- F11 Tam ekran modunu değiştirir
- Home Sayfanın üstüne atla
- End Bir sayfanın sonuna atla
- Space veya Page Down Sayfayı aşağı kaydırın
- Shift + Space veya Page up Sayfayı yukarı kaydırın
- Ctrl + D Geçerli sayfayı yer işareti olarak kaydet
Windows 10'lu PC'nizi daha hızlı ve verimli kullanmak için bu klavye kısayollarına göz atabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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