Herkesin Hata Yaptığı Bir Harf Olduğunu Biliyor musunuz?

"G" harfi, oldukça fazla kullanılan bir harf. Ancak yeni bir araştırmaya göre, insanlar onu yalnız başına gördüğünde tanımakta gerçekten çok kötüler. Hepimiz küçük "g" harfinin nasıl yazılacağını biliyoruz, ancak ekranda görülenle kâğıda dökülen "g" aynı değil. Basılan g harfi gazetelerde, broşürlerde, Times New Roman ve Calibri yazı tiplerine kadar her yerde döngü kuyruklu görünür.
Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki psikologlar, çoğu insanın her gün görmelerine rağmen, küçük g harfinin iki formunun var olduğunun tamamen farkında olmadığını keşfetti.
Aşağıdaki videodaki g'lerden hangisi doğru? Yanıt sayfanın altında...
[youtube]https://youtu.be/KJ9IefVBgHk[youtube]
Journal of Experimental Psychology'de yayınlanan Human Perception & Performance başlıklı çalışmada, araştırmacılar ilk önce 38 gönüllüden okunurken farklı, kâğıda döküldüğünde farklı basıldığını düşündükleri harfleri listelemesini istedi. Sonuçlara göre, "Deney 1'de çoğu katılımcı, G'nin iki küçük harfli baskı formu olup olmadığı sorulduğunda döngü kuyruklu g'nin varlığını hatırlamıyor. Neredeyse hiçbiri döngü kuyruklu g'yi doğru şekilde yazamadı." Deneklerden sadece iki tanesi bunu başarabildi.
İkinci deneyde ise, gönüllülere döngü kuyruğu g örnekleri bulmaları için metin taratıldı, hemen ardından, onu yeniden yazmaları istendi. Katılımcılardan yalnızca biri bunu yapabildi ve katılımcıların yarısı, yazmaya alışkın olduğunuz normal açık kuyruklu g yazdı.
Neden böyle oluyor?
Makalenin kıdemli yazarı Michael McCloskey, "burada olabileceğini düşündüğümüz şey, çoğu harfin şeklini onları okulda yazmak zorunda olduğumuz için kısmen öğrenmemiz. 'Döngü kuyruğu g' asla yazmayı öğretmediğimiz bir şey, dolayısıyla şeklini hiçbir zaman öğrenmiş olmuyoruz" diyor.
Araştırmacılar, ekranlara bakarak büyüyen çocukların okumayı öğrenirken dezavantajlı olabileceğini öne sürüyor. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir diğer araştırma da, kağıda yazmakla klavye ile yazı yazmak arasındaki farkı ortaya koyuyordu.
McCloskey, "bu g biçimiyle biraz daha fazla sorun yaşıyorlar olmalarının nedeni, buna dikkat etmek ve yazmak zorunda olmamaları olabilir" diyor.
Bu arada; doğru yanıt üç numaralı g harfi...
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