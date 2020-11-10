Son Başkanlık Seçimini Kaybeden Trump'a, Bir Şok da Twitter'dan Geldi

Twitter, ABD'nin seçimleri kaybeden başkanı Donald Trump dahil olmak üzere, politikacıların sosyal ağı kullanmasını yasaklamama politikasını daha önce kabul etmişti. Ancak Trump, koltuğunu kaybetmesi ile beraber artık bu koruma dahilinde olmayacak. Sosyal medya devi, Engadget ve The Verge'e yaptığı doğrulamada, 20 Ocak 2021 günü öğlen vakti seçilmiş Başkan Joe Biden'ın göreve gelmesi ile beraber Trump'ın kişisel hesabındaki "kamu ilgisi" korumasını kaybedeceğini belirtti. Bu geçişin yaşanmasının ardından da Twitter, Trump'ı gerek gördüğü durumlarda yasaklayabilecek veya diğer kullanıcılara uygulanan cezaların aynılarını uygulayabilecek.
Twitter'ın Engadget'a yaptığı açıklamada belirttiği üzere bu politika, mevcut Dünya liderlerini ve görev için adayları içeriyor ve artık bu konuma sahip olmayan özel kişileri etkilemiyor.
@POTUS, @FLOTUS ve @WhiteHouse gibi resmi hesaplar ise Biden yönetimine geçeceklerinden dolayı korumalarına sahip olmaya devam edecekler.
Twitter, bu politikasına rağmen, yanlış olduğu bilinen veya kışkırtıcı açıklamalar içeren tweet'lerde Trump'ın etkisini sınırlandırmak için doğruluk kontrolü etiketleri ve hatta şiddeti teşvik eden yayımları gizlemek gibi bazı adımlar atmıştı. Firma, sadece 6 Kasım tarihinde Trump'ın desteksiz bir şekilde oy sahteciliği suçlaması yaptığı gün, dört mesajını gizlemişti.
Ancak Twitter, kamu ilgisi kuralını kullanarak Trump ve politik müttefiklerinin tepkisini çekmekten kaçınmakla da suçlanmıştı. Trump, Twitter'ın ilk doğruluk kontrolü etiketinin ardından sosyal medya firmaları için korumaları potansiyel olarak sınırlandıran bir karara imza atmıştı.
Bu tür bir değişikliğin büyük oranda beklendiği söylenebilir ancak potansiyel bir tepki yaratması da mümkün. Trump'ın Twitter'da büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor ve fikirlerini paylaşmak için sosyal medya ağlarını sıklıkla kullanıyor.
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