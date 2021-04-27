Hesabınızın Ele Geçmemesi İçin Neler Yapmalısınız?

Yapılan araştırmalar sosyal medya araçlarının kullanımın her yaş grubunda arttığını gösteriyor. Dijitalleşmenin kabul görmesi alışveriş tercihlerini ve sıklığını, tasarruf araçlarının çeşitliliğini de etkilemiş durumda. Peki, Hesabınızın ele geçmemesi için neler yapmalısınız?