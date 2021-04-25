Nokia, Yeni X20 Telefonu ile Apple'ın Yoluna Girdiğinin Sinyalini Verdi

Apple'ın şarj cihazlarını iPhone 12 kutularından çıkartması ile başlayan furyaya, görünüşe göre bir telefon devi daha ekleniyor. Nokia, şimdilik tek bir modelde de olsa, kutudan şarj cihazının çıkmayacağını duyurdu.