Nokia, Yeni X20 Telefonu ile Apple'ın Yoluna Girdiğinin Sinyalini Verdi

Apple'ın kendi açıklamasına göre çevresel nedenlerle perakende kutularından şarj cihazlarını, iPhone 12 telefonları ile birlikte çıkardığını biliyoruz. Bu hareketle beraber çok sayıda tüketicinin eleştiri oklarına hedef olan Apple, öte yandan geçtiğimiz günlerde bu hamle ile ne kadar doğru bir adım attıklarını da, açıkladığı rakamlarla kanıtlamaya çalışmıştı.
Apple'ın başlattığı bu hareket elbette ister istemez diğer markalar tarafından da izlenmeye başladı. Samsung da Galaxy S21 serisinde kutudan şarj cihazını çıkarmış ve bunun gelecekte diğer akıllı telefonlarına da yansıyabileceğini söylemişti. Bir diğer adım da şimdi Nokia'dan geldi. Nokia da bundan sonra şarj cihazlarını telefon kutularına dahil etmeyebilir. Zira ilk hamle X20 modeliyle geldi.
Nokia, Nokia X20 akıllı telefonu ile beraber kutu içeriğinde şarj cihazı verilmeyeceğini web sitesinden duyurdu. Bu hareket yalnızca X20 modeli için geçerli olabilir, ancak gelecekteki diğer tanıtılacak modellere de yansıyabilir. Bekleyip göreceğiz...
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