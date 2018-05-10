Hesaplarınız Hack'lendi mi? Kendiniz Bulun!
Bu araç ve hizmetler, çevrimiçi hesaplarınızın hack'lenip hack'lenmediğini bulmanıza yardımcı olacak!
Facebook ve Cambridge Analytica skandalı, gizlilik ve hesap güvenliği konusunu ön plana çıkardı. Ancak kişisel veri sızıntılarının çoğu verilerinizi kendi isteğiyle satan firmalar yüzünden değil, bunları ele geçiren saldırganlar sayesinde yaşanıyor.
Daha da kötüsü veri sızıntısını olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra öğrenebiliyoruz. Neyse ki verilerinizin ele geçip geçmediğini kontrol etmenizi sağlayan bazı araçlar var. İşte bunlardan bazıları.
Have I Been Pwned
Have I Been Pwned, çevrimiçi hesaplarınızın hack'lenip hack'lenmediğini anlamanızı sağlayan en iyi yollardan bir tanesi. Araç, eposta adresinizin hack olaylarına karışıp karışmadığını kontrol ediyor. Güvenlik uzmanı Troy Hunt tarafından oluşturulan site, Pastebin gibi herkese açık biçimde sızan veritabanlarını temel alıyor.
Have I Been Pwned'ın arama kutusuna eposta adresini yazmanız yeterli. İsterseniz üye olup, eposta adresiniz yeni sızıntılarda geçerse uyarı da alabilirsiniz.
Facebook Oturum Açma Geçmişi
Facebook'ta Ayarlar > Güvenlik ve oturum açma altında bulunan hesap panosu, şu an hesabınıza giriş yapmış kullanıcıları ve konumlarını gösteriyor. Burada alışılmadık bir girdi görüyorsanız, bunu Facebook'a bildirebilir veya söz konusu oturumu açılır menüden sonlandırabilirsiniz.
BreachAlarm
Have I Been Pwned'a alternatif bir araç olan BreachAlarm, benzer bir şekilde eposta adresinizi hack'lenmiş veriler arasında araştırıyor. Have I Been Pwned ve BreachAlarm arasındaki fark ise BreachAlarm'ın şirketler için ücretli bir hizmet sunması. Bu hizmet, çalışanların bilgileri sızdığında uyarılar gönderebiliyor.
Sucuri SiteCheck
Hacker'lar sadece sosyal medya hesaplarını değil, web sitelerini de gözlerine kestirebiliyorlar. Büyük web siteleri çeşitli güvenlik önlemleri alsalar da küçük firmalar ve blog yazarları, hack'lerin kurbanı olabiliyor.
Sucuri SiteCheck'in ücretsiz alan adı tarama aracıyla herhangi bir siteye zararlı bulaşıp bulaşmadığını kontrol edebilirsiniz. Sucuri SiteCheck, sitenin kara liste durumunu, hatalarını, güncellenmeyen yazılımlarını listeleyebiliyor.
Google Hesapları: Cihaz Etkinliği ve Güvenlik Etkinlikleri
Google'ın güvenlik aracı, Google'ın uygulamalarındaki ve hesaplarındaki tüm etkinliği ve konumları kontrol etmenizi sağlıyor. Bu oturum açma geçmişine ulaşmak için Google profilinize gidin ve "cihaz etkinliği ve güvenlik etkinlikleri" üzerine tıklayın.
Burada son 28 gün içinde yapılan parola değişikliklerini, eklenen kurtarma seçeneklerini göreceksiniz. Burada Google hesaplarınıza kaç cihazın oturum açtığını da görebilirsiniz. Güvenlikle ilgili tüm etkinliklerin bir konum etiketi olduğu için oturum açma işlemlerinin nerede gerçekleştiğini görebilirsiniz.
Şüpheli bir şeye rastlarsanız, "Hesabınızı güven altına alın" bağlantısına tıklayın.
Zeynel A. Öztürk
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