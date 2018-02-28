Hesaplı Fiyata İyi Görünüşlü Telefon: STK X2

Güzel telefonlar pahalı olmak zorunda değil: İngiliz firma, yeni telefonu X2 ile, çok uygun fiyata şık görünümlü bir akıllı telefon sunuyor.

  • H. Hüseyin Öztürk
Hesaplı fiyata iyi görünüşlü telefon: STK X2

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