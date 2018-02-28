Hesaplı Fiyata İyi Görünüşlü Telefon: STK X2
Güzel telefonlar pahalı olmak zorunda değil: İngiliz firma, yeni telefonu X2 ile, çok uygun fiyata şık görünümlü bir akıllı telefon sunuyor.
- H. Hüseyin Öztürk
X2, İngiliz üretici STK'nın düşük maliyetli bir akıllı telefonu. Düşük fiyatına rağmen göz alıcı bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, aynı zamanda sağlam donanım özellikleri sunuyor.
250 Euro fiyatı ile STK X2, firmanın bugüne kadarki en pahalı cihazı ve şimdiki amiral gemisi telefonlarda popüler olan 18: 9 en / boy oranına sahip bir 5.7-inç HD (1440 × 720) ekranı var.
Telefonun arkasına baktığımızda, telefonun eğimli kenarları, Galaxy S7'de gördüğümüz kaplamayı anımsatıyor - ancak malzemeler o kadar yüksek kalite değil.
İç donanım özelliklerine bakacak olursak cihaz, sekiz çekirdekli MediaTek yongaya, 4GB RAM'e, 64GB dahili depolamaya, Android 8 Oreo'ya ve 3000mAh pile sahip.
Herhangi bir NFC bulundurmuyor (bu yüzden Android Pay ya da cep telefonunuzdan İstanbul kart yüklemek söz konusu değil), ancak arka tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı ve arkaya bakan iki kamerası var. Ana kamera 16MP; derinliği yakalayan ikincil kamera ise 0.3MP.
İşletim sistemi olarak STK, Google'ın işletim sistemini hiç kurcalamamış ve Android 8 Oreo'nun saf halini sunuyor.
STK'nın sunduğu önemli bir detay, önceden yüklenmiş olan uygulaması aracılığıyla 24 saat destek vermesi. Cihazla ilgili herhangi bir problem yaşıyorsanız, STK Care uygulamasını başlatabilir ve bir personelle günün herhangi bir saatinde destek için canlı chat yapabilirsiniz.
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