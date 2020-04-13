Hey Jude'un sözlerini içeren el yazması 910 bin dolara satıldı!

The Beatles'ın efsane şarkılarından Hey Jude'un Paul McCartney'nin el yazması sözlerinin yer aldığı notlar düzenlenen açık artırmada tahmin edilen fiyatın 9 katına 910.000 dolara satıldı.

Hey Jude'un sözlerini içeren el yazması 910 bin dolara satıldı!

İngiliz müzik grubu The Beatles'ın en kült şarkılarından biri Hey Jude'un şarkı sözlerinin ve alınmış notların yer aldığı kitapçık açık artırmaya çıkarıldı. Paul McCartney'nin Hey Jude için kendi el yazısıyla alınmış notların ve şarkının sözlerinin yer aldığı sayfalar, Cuma günü düzenlenen açık artırma ile 910.000 dolara satıldı.

Julien's Auctions adlı müzayede evi tarafından düzenlenen açık arttırmada 250'den fazla The Beatles hatırası satıla sunuldu. Açık artırmada The Beatles'ın 1964'te ilk Kuzey Amerika turu sırasında kullanılan The Beatles logosuna sahip bir vintage bas davul başlığı da 200.000 dolara satıldı.

John Lennon ve karısı Yoko Ono'nun ortak çalışması Bagism adlı bir çizim 93.750 dolara, Ringo Star'ın Londra'daki Abbey Road kayıt stüdyosunda kullandığı küllük ise 32.500 dolara satıldı.

Satıştan hemen önce müzayede evinin müzik uzmanı Jason Watkins, Paul McCartney'nin 1968 tarihli Hey Jude stüdyo kaydı için aceleyle karalanmış notlarının çok nadir ve değerli olduğunu belirtmişti. Watkins, "El yazısıyla yazılmış bu şarkı sözleri stüdyoda kayıt sırasında rehber olarak kullanıldı. Herkesin bildiği çok ikonik bir şarkı" sözleriyle Hey Jude'un el yazması notlarının ilgi göreceği yönünde beklentilerini dile getirmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle açık artırma New York Times'taki Hard Rock Cafe'de online olarak gerçekleşti.

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