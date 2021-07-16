Heyecanla Beklenen Olimpiyat Oyunları, Mobil Kullanımı Nasıl Etkileyecek?

Geçtiğimiz yıl yapılması planlanan ancak tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen 2020 Yaz Olimpiyatlarını tüm dünya heyecanla bekliyor. Peki, heyecanla beklenen olimpiyat oyunları, mobil kullanımı nasıl etkileyecek?