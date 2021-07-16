Heyecanla Beklenen Olimpiyat Oyunları, Mobil Kullanımı Nasıl Etkileyecek?

Geçtiğimiz yıl yapılması planlanan ancak tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen 2020 Yaz Olimpiyatlarını tüm dünya heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz sene Avrupa futbol şampiyonasının ve Olimpiyatların ertelenmesi, sadece spor severleri değil birçok kişiyi üzmüşken, 2021 yazı tüm spor severler için heyecan verici bir şekilde devam ediyor. Özellikle Olimpiyatlarda tüm dünya, takımları ve atletleri nefesini tutup izlerken; markalar da hedef kitlelerine ulaşmanın en etkili yollarını aramaya devam ediyor.
Mobil kullanımın geçen yıl hızla artması ile, AdColony de Olimpiyatlar sırasında akıllı telefonların Türkiye'deki izleyiciler üzerindeki etkisini ve markaların tüketicilerle nasıl etkileşim kurabileceğini anlamak ve analiz etmek adına Yaz Olimpiyat Oyunları Araştırmasını gerçekleştirdi ve çıkan sonuçlar mobilin önlenemez gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Ankete katılanların %69'u Yaz Olimpiyatlarını televizyondan izleyeceğini belirtirken, akıllı telefonlarından oyunları takip edeceğini söyleyenlerin oranı %48. Cihazlar özelinde baktığımızda ise; izleyicilerin tek bir cihaza bağlı kalmadan etkinliği rahatça takip etmek istediği görülüyor. Katılımcıların %68'i Yaz Olimpiyatlarını birden fazla cihazdan takip etmenin önemli olduğunu düşünürken, %54'ü ise birden fazla cihazdan takip edeceğini bildiriyor. Katılımcıların %48'inin etkinlikleri takip etmek veya izlemek için mobil uygulamalar indirmeyi düşündüğünü belirtmesi ise bu dönemde mobil uygulamaların spor severler için öneminin arttırdığını kanıtlıyor.
Yaz Olimpiyatları döneminde alışveriş yaklaşımlarına baktığımızda, spor etkinliklerinin spor ürünlerinin alışverişini de arttırdığını ortaya çıkarıyor. Katılımcıların %55'i bu dönemde spor ayakkabı alacağını belirtirken, %38'i spor giyim alışverişi yapacağını belirtiyor. Markaların kullanıcılarının dikkatini mobil cihazlarda yakalaması için, hedef kitlesinin marka ile etkileşime geçmesini sağlaması da çok önemli. Ankete katılanların %51'i Yaz Olimpiyatları sırasında mobil cihazlarında gördükleri reklamlarla etkileşime geçeceklerini ve tekrar izleyeceklerini belirtiyor.
Uygulamalar özelinde ise, katılımcıların %43'ü herhangi bir spor dalı ile ilgili etkinlikleri izlerken en çok haber uygulamalarında vakit geçirdiğini belirtirken, %38'i mobil oyun uygulamalarında, %28'i ise iletişim/mesajlaşma uygulamalarında daha sık vakit geçirdiğini söylüyor.
Mobil oyunların gücü spor etkinlikleri döneminde bir kez daha ortaya çıkıyor. İzleyenlerin %54'ü herhangi bir spor dalıyla ilgili etkinlikleri izledikten sonra her zamankinden daha fazla spor türünde mobil oyunları oynadıklarını belirtirken, %68'i oyunları akıllı telefonlarından oynadığını söylüyor.
Türkiye'deki izleyicilerin heyecanla beklediği en büyük spor dalı atletizm olarak ona çıkıyor. Katılımcıların %63'ü atletizm yarışlarını izlemeyi planladığını söylerken sırasıyla %56 ile jimnastik ve %52 ile yüzme katılımcıların heyecanla izlemeyi beklediği etkinlikler olarak ön plana çıkıyor. Olimpiyatlara yıllar sonra geri dönen veya ilk kez gerçekleşecek spor etkinliklerinden ise %48 ile sörf Türkiye'deki izleyicilerin en heyecanla beklediği yeni müsabaka oluyor.
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