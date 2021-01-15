Heyecanla Beklenen "Simsiyah" PS5, Tehditler Sonrasında İptal Edildi

Geçtiğimiz günlerde duyurulan "simsiyah" ve PS1 esintileri taşıyan özel üretim PlayStation 5 modeli, apar topar iptal edildi. Bu iptalin nedeni ise, şaşırtıcı bir şekilde "gelen tehditler" olarak açıklandı.