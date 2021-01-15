Heyecanla Beklenen "Simsiyah" PS5, Tehditler Sonrasında İptal Edildi

Geçtiğimiz günlerde duyurulan "simsiyah" ve PS1 esintileri taşıyan özel üretim PlayStation 5 modeli, apar topar iptal edildi. Bu iptalin nedeni ise, şaşırtıcı bir şekilde "gelen tehditler" olarak açıklandı.

  • Ercan Uğurlu
Siyah PS5 Siparişleri Güvenlik Nedeniyle İptal!

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in satışa çıkmasının ardından farklı özel modellerini göreceğimiz de kesindi. Bu özel sürümlerden ilki de "Black Edition" olacaktı. Geçtiğimiz günlerde "simsiyah" rengiyle özel bir mod üreticisi tarafından duyurulan siyah PlayStation 5, ne yazık ki iptal edildi.

İptalin sebebi ise güvenlik. Ancak burada bahsi geçen "güvenlik" tamamen şirketin çalışanlarını kapsıyor. Açıklamalara göre siyah PlayStation 5'i satışa çıkaran SUP3R5 ekibi siyah renkli PlayStation 5'i piyasaya çıkaracaklarını açıkladıktan sonra tehdit mesajları almaya başlamışlar. Bu nedenle güvenliklerini riske atmak istemeyeceklerini söyleyen şirket apar topar siparişleri iptal etmiş. Hatta durum öyle bir boyuta gelmiş ki, SUP3R5OFFICIAL'in twitter hesabı da silinmiş durumda.

Konunun arkasında ne olduğu, SUP3R5 ekibini kimlerin tehdit ettiği ve akıllara gelebilecek diğer soruların cevapları şu an tamamen sır. Bu konuyla ilgili bilgi geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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