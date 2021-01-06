Simsiyah bir PlayStation 5'in Hayalini Kuranlar, Bu Habere Sevinecek

PlayStation 2 temalı, siyah renkli bir PlayStation 5'ie sahip olmak ister miydiniz? Böyle bir PS5 8 Ocak'ta satışa çıkıyor. Ama ona sahip olma şansınız neredeyse yok gibi...