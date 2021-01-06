Simsiyah bir PlayStation 5'in Hayalini Kuranlar, Bu Habere Sevinecek

Bazı oyuncular, Sony'nin PlayStation 5'in iki renk tasarımı ilk kez ortaya çıktığından beri tamamen siyah bir PS5 istediklerini dile getiriyordu. Sonunda dilekleri gerçek olacak gibi görünüyor. Retro esintili siyah bir PS5 konsolu ve DualSense denetleyici geliyor ve ön siparişi 8 Ocak'ta başlayacak; sevkiyatı ise 2021 ilkbaharının sonlarına doğru yapılacak. Ama bu konsol, Sony tarafından satışa sunulmuyor.
Bu çarpıcı modifikasyon, SUP3R5 ekibi tarafından gerçekleştirilecek ve tahmin edebileceğiniz gibi, resmi olarak Sony ile bağlantılı değil. Tasarımın ayrıntılarına buradan göz atabilirsiniz. Açıklamaya göre bu tasarım, 155 milyon adetle bugüne kadar en çok satan PlayStation konsolu olmaya devam eden ikonik PS2'nin görünümünü yansıtıyor.
Firma, üretimin de sadece 304 birimle sınırlı olacağını söylüyor. Bu yüzden bu PS5'lerden birine sahip olmak isteyenler, ellerini çabuk tutmak zorunda.
Peki ama neden sadece 304 birim? Görünüşe göre bu rakam, PS2'nin ilk piyasaya sürüldüğü zamana bir gönderme yapıyor: 03/04/00. Sadece DualSense denetleyicisini istiyorsanız, onun üretim adedi biraz daha fazla olacak ve şansınız biraz daha yüksek: 500 birim...
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