Hibrit Çalışma Modelinde Siber Güvenlik Nasıl Sağlanacak?

Şirketler bir yandan sürekli değişen ofis ve ofis dışı çalışanlar karmaşasını idare ederken, diğer yandan siber saldırı riskini nasıl en aza indirebileceğini planlamaya çalışıyor. ESET, hibrit çalışma modelini irdeleyerek dikkat edilmesi gereken güvenlik stratejilerini inceledi.

Hibrit Çalışmada Siber Güvenlik Nasıl Sağlanacak?

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Hibrit Çalışma Modelinde Siber Güvenlik Nasıl Sağlanacak?

 

 