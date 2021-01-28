"Hiçbir Şey" Resmi Olarak Tanıtıldı; Ne Olduğu ise Halen Belli Değil

OnePlus'un kurucu ortaklarından biri olan Carl Pei, Nothing (Hiçbir Şey) ismini verdiği yeni girişimini resmi olarak duyurdu. "Hiçbir Şey" bize neler sunacak; şimdilik belli değil.

"Hiçbir şey" ortaya çıktı

OnePlus'ın kurucularından biri olan Carl Pei'nin 7 yılın sonunda şirketten ayrılma kararı, geçtiğimiz yılın sürpriz gelişmelerinden biri olmuştu. Ancak o zamandan beri, Pei'nin bu ayrılık sonrasında ne yapacağı gizemli bir soru olarak varlığını koruyordu.

Şimdi bu gizem ortadan kalktı. Ama beraberinden daha büyük bir gizemin ortaya çıktığını söylemek mümkün. Pei, Türkçeye "Hiçbir Şey" olarak çevirebileceğimiz yeni şirketi Nothing'i tanıttı. Şirketin isminin çok ilginç olduğunu kabul etmeliyiz. Ve bu ilginç ismin altında nelerin yattığı hakkında henüz hiçbir şey bilmiyoruz.

Carl Pei, yeni şirketinin misyonun şöyle açıklıyor: "Nothing'in misyonu, kesintisiz bir dijital gelecek için, insanlar ve teknoloji arasındaki bariyerleri kaldırmak. Teknoloji dünyasında artık ilginç bir şeyler olmuyor ve bunu değiştirmenin zamanı geldi."

Nothing'in yatırımcıları arasında YouTuber Casey Neistat, Twitch ortak kurucusu Kevin Lin ve Reddit CEO'su Steve Huffman bulunuyor. Şirketin karşımıza nasıl ürünlerle çıkacağı hakkında en ufak bir ipucu bile verilmiş değil. Ancak bu ipucunu çok yakında görmeyi bekleyebiliriz.

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