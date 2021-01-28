"Hiçbir Şey" Resmi Olarak Tanıtıldı; Ne Olduğu ise Halen Belli Değil

OnePlus'un kurucu ortaklarından biri olan Carl Pei, Nothing (Hiçbir Şey) ismini verdiği yeni girişimini resmi olarak duyurdu. "Hiçbir Şey" bize neler sunacak; şimdilik belli değil.