Tesla, "Casusları" Yakalamak Konusunda Ne Kadar Hızlı Olduğunu Kanıtladı

Tesla, çalışanlarının teknolojisini çalması iddialarına yabancı değil ve yine aynı sorunla karşı karşıya kalmış durumda. Electrek'in öğrendiğine göre EV üreticisi, mühendis Alex Khatilov'u, Aralık 2020'nin sonlarında işe başlamasından sonraki üç gün içerisinde firmanın özel Warp Drive yazılımını (satın alma ve diğer sistemleri otomatikleştirmek için kullanılıyor) çalmakla suçlayarak dava açtı. İddiaya göre Khatilov, Warp Drive ile ilgili "binlerce" script dosyasını kendi Dropbox hesabına kopyaladı.
Ayrıca firma, Khatilov'u kendi eylemlerini gizlemeye çalışmakla suçladı. Söylenilene göre müfettişler tarafından sorgulandığında sadece kişisel belgeleri aktardığını söyledi ve müfettişlere kendi Dropbox alanına erişim verdiği sırada dosyaları "unuttuğunu" söyledi. Hatta Tesla'nın söylediğine göre mühendis, görüşmenin başlangıcında Dropbox uygulamasını ve diğer dosyaları silmeye de çalıştı.
Tesla, Khatilov'un başkalarıyla beraber çalışıp çalışmadığı hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak Khatilov'un eylemlerinin tamamını "açığa çıkarmadığını" belirterek, halen Tesla'nın dosyalarını paylaşıyor olabileceğini söyledi. Salgın sebebiyle uzaktan çalışılması da dosyaların silindiğini doğrulamayı zorlaştırdı.
Otomobil üreticisi geçmişte de teknolojisi konusunda oldukça korumacı davranıyordu ve daha önce de Rivian ve Zoox'a, yanında Tesla sırlarını getirdiklerini iddia ettiği kişileri işe alma sebebiyle dava açmıştı. Ayrıca Elon Musk'ın bir "sabotajcı" olarak tanımladığı Martin Tripp gibi kişilere de dava açmıştı. Eğer Khatilov'un olayı doğru ise, Tesla'nın ticaret sırrı hırsızlıklarına karşı endişelerinin artması şaşırtıcı olmaz. Eğer insanlar sadece şirket sırlarını çalmak için işe giriyorlarsa, Tesla'nın önemli EV ve otonom teknolojilerini koruma konusundaki eylemlerinin çok daha haklı olduğu söylenebilir.
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