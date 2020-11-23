Bilim insanları yeni bir kanser tedavisi geliştirdi! Tamamen yok edebilir

Bilim insanlarının geçmişten bugüne kanser ile mücadelesi ve tedavi çalışmaları devam ediyor. Her geçen gün çalışmalarda yeni bir gelişme yaşanabiliyor. Ancak buna rağmen kansere karşı tamamen etkili bir tedavi henüz geliştirilemedi.
Kansere yönelik çalışmalarda Tel Aviv Üniversitesi'ndeki bilim insanları yeni bir gelişme kaydettiklerini duyurdu. Science Advances dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, CRISPR gen düzenleme teknolojisi ile yeni bir yöntem geliştirildi. Buna göre CRISPR, ölümcül kanseri ortadan kaldırabilir. Peki CRISPR nedir?
CRRISPR Nedir?
CRISPR, potansiyel olarak zararlı genetik bozuklukları düzeltmek için geliştirilmiş bir teknolojiydi. Yayınlanan araştırmada bu tekmolojinin kansere karşı bir çare olabileceği ifade edildi.
Kanser Hücreleri Tamamen Öldürülebiliyor
Bilim insanlarının açıklamasına göre, 'yeni lipit nanopartikül bazlı dağılım sistemi' ismini verdikleri sistem ile kanser hücreleri hedef alınabiliyor ve bu hücreler tamamen öldürülebiliyor.
Peki bu sistem nasıl çalışacak? Bilim insanları nanopartikülleri kullanarak CRISPR enzimi olan Cas9'a mesaj gönderiyor ve enzime kanser hücrelerini hedef aldırıyor. Aynı mesajda enzimden 'moleküler makas' olması ve hücrenin DNA'sını kesmesi isteniyor.
Fareler üzerinde yapılan deneyde yeni CRISPR yönteminin hayatta kalma oranını iki katına çıkardığı görüldü. Üstelik bu yalnızca tek bir tedavinin verdiği sonuçtu.
Bu Bir Kemoterapi Değil
Makalenin yazarlarından Profesör Dan Peer, bunun bir kemoterapi olmadığına, kanser hücresinin bir daha aktif olmayacak şekilde öldürüldüğüne ve yan etkisinin bulunmadığına dikkat çekti.
Bilim insanları, ilerleyen dönemde CRISPR sisteminin diğer hastalıklar üzerindeki etkisini de inceleyecekler.
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