Hindistan Merkezli Oyun Şirketi Nazara'dan Publishme'ye Yatırım

Hindistan merkezli oyun ve spor medyası platformu Nazara Technologies Limited (BSE: 543280) (NSE: NAZARA), Orta Doğu ve Türkiye'nin en büyük oyun pazarlama ajansı Publishme'ye yapacağı yatırım için ön sözleşme imzaladığını duyurdu. Nazara, şirkete yapılan birincil yatırımın yanı sıra Publishme'nin yüzde 69,82 çoğunluk hissesine de sahip olacak.
Hindistan, Afrika ve Kuzey Amerika bölgelerinde faaliyet gösteren Nazara, Publishme adımıyla birlikte MENA bölgesini güçlü olduğu coğrafyalar arasına ekleyecek. Bu yatırım ile birlikte Nazara, freemium, oyunlaştırılmış öğrenme ve espor gibi alanlarda coğrafyaya özgü yetenekler kazanacak.
Publishme CEO'su Özgür Özalp, Publishme ve Nazara'nın güçlerini birleştirmesi hakkında şunları söyledi:
"Nazara'ya katılmaktan ve şirketin MENA bölgesindeki hedeflerine öncülük edecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. MENA, tahmini 4,8 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 160 milyonun üzerinde oyuncusuyla en hızlı büyüyen pazarlarından biri. Nazara ile olan ortaklığımız, bölgedeki oyun endüstrisinin büyümesini sürdürmek için benzersiz bir ağ, küresel erişim ve yerel servisler sunacak."
Nazara Technologies Kurucusu ve Genel Müdürü Nitish Mittersain ise, "MENA bizim için önemli bir coğrafya ve bu satın alma, kendimizi bölgede önemli bir oyuncu olarak konumlandırmamıza yardımcı olacak. Değerli Özgür Özalp başta olmak üzere Publishme'nin MENA bölgesindeki tecrübelerini bizimle paylaşacak olmasından ve ''Friends of Nazara'' ağına katılmasından heyecan duyuyoruz.'' dedi.
Friends of Nazara ağı, Nazara'nın çoğunluk hissesine sahip olduğu, mevcut kurucular ve yönetim ekipleriyle aktif olarak çalışmaya devam ettiği yerleşik oyun şirketlerinden oluşuyor. Bu şirketler arasında, mobil tabanlı en büyük kriket simülasyon oyunu Dünya Kriket Şampiyonası'nın (WCC) geliştiricisi olan Esports Next Wave Multimedia'daki Nodwin Gaming ve SportsKeeda ve popüler oyunlaştırılmış erken öğrenme uygulaması Kiddopia'nın geliştiricileri Paper Boat Apps yer alıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın