Hindistan Merkezli Oyun Şirketi Nazara'dan Publishme'ye Yatırım

Türkiye ve MENA bölgesinde imza attığı projelerle adından söz ettiren Publishme, Hindistan merkezli oyun ve spor medyası platformu Nazara Technologies ile bağlayıcı bir ön sözleşme imzaladığını ve yatırım görüşmelerine başladığını duyurdu. Nazara, Orta Doğu ve Türkiye'nin en büyük oyun pazarlama ajansı olan Publishme'nin yüzde 69,82'sine sahip olacak.

Oyun Şirketi Nazara'dan Publishme'ye Yatırım

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