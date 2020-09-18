ABD'nin Geliştirdiği Gizemli Uçak, Elon Musk'ın Elinden mi Çıkacak?

ABD Hava Kuvvetleri'nin geliştirdiği gizemli bir savaş uçağının, test uçuşunda rekorları alt üst ettiği açıklandı. Uçağın üretimi konusunda ise, yine Elon Musk'ın ve SpaceX'in isimleri geçiyor.