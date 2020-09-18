ABD'nin Geliştirdiği Gizemli Uçak, Elon Musk'ın Elinden mi Çıkacak?

ABD'nin gizemli bir savaş uçağı projesi üzerinde çalıştığı bir süredir dedikodulara konu oluyordu. Ve şimdi, görünüşe göre bu uçak hakkında bazı elle tutulur detaylara sahibiz. En azından, uçağın gerçek olduğunu biliyoruz.
ABD Hava Kuvvetleri'nden üst düzey görevli olan Will Roper, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada projenin gerçek olduğunu, uçağın prototipnin (ya da prototiplerinin) üretildiğini, hatta test uçuşlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Roper'ın açıklamalarında, bu test uçuşu sırasında pek çok rekorun kırıldığı da yer alıyordu.
Bu gizemli savaş uçağının ne zaman resmi olarak tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Ama bu tanıtım gerçekleşince, ABD Hava Kuvvetleri'ndeki pak çok uçak modelinin yerini alması kimse için sürpriz olmayacak.
Gizemli Uçağı Elon Musk'ın SpaceX'i mi Üretecek?
Henüz resmi bir açıklama olmasa da, bahsi geçen savaş uçağının üretiminde Elon Musk ismini sık sık duyacağımız konuşuluyor. Musk'ın şirketi SpaceX, dedikodulara göre uçağın üretimini üstlenecek. Ancak başta da belirttiğimiz gibi, şu an sadece böyle bir projenin ve test uçuşu yapan bir prototipin bulunduğunu biliyoruz. Geriye kalan her şey, şimdilik söylenti olmanın ötesine geçemiyor.
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