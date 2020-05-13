Hızlı Şarj Etme, Pil Ömrünü Bitiriyor mu? Hızlı Şarj, Pil İçin Zararlı mı?

Akıllı telefonların hızlı şarj özelliği zararlı mı? İşte hızlı şarj teknolojisi hakkında merak edilen soruların yanıtları:
Özellikle son zamanlarda yüksek hızda şarj yeteneklerine sahip akıllı telefonlarla karşılaşmaya başladık. Bunlar arasında OPPO telefonların son derece hızlı şarj sağladığı biliniyor. Şirketin yakın zamanda açıkladığı Ace2 modeli ise, tam 65W hızlı şarj desteği sağlıyor ve yalnızca 30 dakika sürede bataryayı tam kapasite doldurabiliyor. Ancak bu kadar hızlı şarj süreleri, kullanıcı tarafında telefonun bataryasının ömrünü kısaltabileceği düşüncesi de yaratıyor. Peki, bu düşünce doğru mu? OPPO'nun hızlı şarj teknolojisi pil ömrünü kısaltıyor mu?
AnandTech'den Andrei F., Twitter'da OPPO'nun hızlı şarj konusunda yaptığı açıklamayı paylaşmış. OPPO'nun doğruladığı bilgiye göre, bir akıllı telefon 40W gücünde hızlı şarj ile şarj edildiğinde, maksimum batarya kapasitesi bir süre sonra yüzde 70'e düşüyor. Buna karşın 15W ile şarj edilirse aynı süre sonunda batarya kapasitesi yüzde 90'a geriliyor.
Oppo outright confirmed to us that their 40W degrades to 70% capacity in the same cycles 15W would to 90%. It's all a crock of shit marketing race seeking to have the bigger numbers.— Andrei F. (@andreif7) May 8, 2020
Yüksek hızda şarjın, batarya ömrünü kısalttığı bir gerçek, ancak baktığımızda artık yeni nesil akıllı telefonlarda hızlı şarj özelliği ve yüksek güçte şarj adaptörleri görüyoruz. OPPO, VOOC teknolojisinin sağladığı 65W gücüyle şarj sürelerini bir hayli kısaltmışken, Samsung tarafında 25W'lık şarj kitlerini, Huawei'de ise bazı modellerde 40W'lık adaptörler bulunuyor. iPhone'da ise 18W şarj desteği yer alıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın