Samsung Cepler, Sadece Tek Bir Mesajla Hacker'ların Eline Geçebilir

Samsung'un 2015'ten beri cihazlarında sunduğu mesajlaşma uygulamasında,özel hazırlanmış bir mesajla tüm telefonun ele geçirilmesine yol açan ciddi bir güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı. Neyse ki Samsung, vakit kaybetmeden bu açığı kapattığını duyurdu.