Hızlı ve Öfkeli hayranlarına kötü haber! Seri 11. filmden sonra veda ediyor

Hızlı ve Öfkeli, 2000'li yılların başında izleyici karşısına çıkmaya başlayan sinemanın sevilen ve en büyük serilerinden birisi. Filmin yönetmeni Justin Lin ile birlikte çekilecek iki filmin ardından seriye veda edeceği duyurusu yapıldı...