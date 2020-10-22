Hızlı ve Öfkeli hayranlarına kötü haber! Seri 11. filmden sonra veda ediyor

Hızlı ve Öfkeli, 2000'li yılların başında izleyici karşısına çıkmaya başlayan sinemanın sevilen ve en büyük serilerinden birisi. Filmin yönetmeni Justin Lin ile birlikte çekilecek iki filmin ardından seriye veda edeceği duyurusu yapıldı...

Hızlı ve Öfkeli hayranlarına kötü haber! Seri 11. filmden sonra veda ediyor

Yayınlandığı yıllardan bu yana aksiyon sinemasının büyük serilerinden birine dönüşen Hızlı ve Öfkeli hayranlarını üzen bir haber geldi. Van Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Dwayne Johson, Jason Statham gibi oyuncuların yer aldığı serinin ne zaman biteceği belli oldu.

HIZLI VE ÖFKELİ 10 VE 11. FİLMLERİN ARDINDAN SONA ERECEK

2021 yılında dokuzuncu filmi vizyona girecek olan Hızlı ve Öfkeli serisi, Justin Lin'in yöneteceği 10 ve 11. filmlerinin ardından sona erecek. Son iki film birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde hazırlanıyor. Vizyon tarihleri ise henüz belli değil.

Serinin final filmlerinde sevilen oyuncular Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel ve Sung Kang geri dönüyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 9, 2021 YILINDA İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK

Serinin yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 9 ise 28 Mayıs 2021'de sinemaseverlerle buluşacak. Filmin aslında bu yıl yayınlanması bekleniyordu ancak koronavirüs nedeniyle bir senelik erteleme kararı alındı.

HIZLI VE ÖFKELİ 9'DA NELER OLACAK?

Dominic Toretto'nun artık tek önceliği oğlu Brian'ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob'a karşı savaşmak zorunda kalır.

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