En iyi aksiyon filmleri! 2020, 2019 ve öncesi suç temalı filmler listesi!

Sinemanın dünyanın en popüler sanatı olmasında hiç kuşkusuz aksiyon filmlerinin büyük payı bulunuyor. Peki en iyi aksiyon filmleri neler? En iyi aksiyon filmleri ve en iyi suç temalı filmleri listeledik! Hafta sonunu evde film izleyerek geçirmek isteyenler için aksiyon ve suç temalı, IMDb puanına göre en iyi 32 filmi derledik...
32. İNTİKAM / THE FOREIGNER
IMDb Puanı: 7,0
İntikam/ The Foreigner filminin konusu nedir? Restoran sahibi olan Quan zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. Yaşanan korkunç olayın etkisinden uzun süre çıkamayan acılı baba kendine kızının ölümünden sorumlu olanları öldürmeyi görev edinir. Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında eski bir devlet görevlisi olan Liam Hennessy'i bulacaktır.
31. BARRY SEAL: KAÇAKÇI / AMERICAN MADE
IMDb Puanı: 7,2
Barry Seal: Kaçakçı filminin konusu nedir? 80`lerde Pablo Excobar icin pilotluk ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan Barry Seal aynı zamanda da CIA için çalışmaktadır. Amerika tarihindeki en büyük operasyonlardan birini yürüten Seal, CIA için silah kaçakçılığı da yapmıştır. Pilot Barry Seal'in hayatından uyarlanan filmin yönetmenliğini Doug Liman üstlenirken, başrollerinde ise Tom Cruise, Domhnall Gleeson ve Jesse Plemons yer alıyor.
30. ADALET / THE EQUALIZER
IMDb Puanı: 7,2
Adalet/ The Equalizer filminin konusu nedir? McCall gizemli geçmişini geride bırakıp, sakin ve sessiz bir yaşama doğru yelken açar. Fakat acımasız Rus mafyasının kontrolü altındaki Teri isimli genç kızla tanıştığında onun içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalamaz. Kendi kendisini emekli etmiş olan McCall, içindeki adalet duygusunun peşinden giderek Teri'ye yardım edecektir. Çünkü adaletin temsili olarak güçsüzün yanındadır...
29. BEN EFSANEYİM/ I AM LEGEND
IMDb Puanı: 7,2
Ben Efsaneyim / I Am Legend filminin konusu nedir? Robert Neville, korkunç bir virüsün her yere yayılmasına engel olamamış bir bilim adamıdır. New York'ta hayatta kalabilenlerdendir. Daha doğrusu o, tüm üstün deneyim ve bilgilerine rağmen bu virüsün önünü kesememiş ve ancak kendi bedeni söz konusu virüse bağışıklık kazanmıştır. Bu noktada olan aslında tek kişidir. Üç yıl süre ile her türlü imkanını kullanarak kendisi gibi hayatta kalabilmiş başkaları varsa onlara ulaşmaya çalışır ve aslında yalnız değildir. Neville'in direnme gücünü sağlayan tek şey misyonunu yerine getirmek tutkusudur. Kendi kanını kullanarak virüsün etkilerini terse çevirmesi gerekmektedir. Zaman hızla tükenmektedir.
28. KESKİN NİŞANCI / AMERICAN SNIPER
IMDb Puanı: 7,3
Keskin Nişancı / American Sniper filminin konusu nedir? Cesur bir asker olarak tanınan Chris Kyle, yoğun savaş ortamının hüküm sürdüğü Irak'a silah arkadaşlarını korumak için gönderilir. Kyle gerçekten keskin bir nişancıdır ve isabetli atışlarıyla savaş alanında pek çok hayatı kurtarır. Cephede adeta bir efsaneye dönüşür. Ama şöhreti çok geçmeden düşman hatlarında da yayılınca, bu sefer kendisi hedef haline gelecektir... Öte yandan, her ne kadar profesyonel bir asker de olsa zihni, Amerika'da evde bıraktıklarıyla meşguldür...
27. AV MEVSİMİ
IMDb Puanı: 7,4
Av Mevsimi filminin konusu nedir? Cinayet masasındaki tecrübesi nedeniyle Avcı lakabının hakkını veren Komiser Ferman ile adı deliye çıkmış İdris baba-oğul kadar birbirine yakın iki polistir. Aralarına antropoloji mezunu bir çömez olan Hasan katılmıştır. Üçü öldürülen genç bir kızın katilini bulmakla görevlendirilir. Soruşturma sırasında uyuşturucu ticaretinden zengin bir işadamına kadar farklı insanlarla karşılaşacak bu üç polisin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.
26. DENGE/ EQUILIBRIUM
IMDb Puanı: 7,4
Denge / Equilibrium filminin konusu nedir? Üçüncü Dünya Savaşının yaralarını zor da olsa sarmayı başarabilmiş yakın geleceğin dünyasındayız. Savaşın travmasını üzerinden atamamış olan hakim totaliter sistem, barışı korumak adına insanların duygularını baskı altına almaktadır. Sanatsal nesneler bulundurmak veya sanatla ilgilenmek yasaktır. Duyguları tetikleyecek hareketler ya da açığa vuracak davranışların cezası çok büyüktür. Üst düzey bir güvenlik elemanı olan Rahip John Preston (C. Bale) kurallara karşı gelenleri bulup yok etmekle görevlendirilmiştir. Günü birinde Preston kimliğinden uzaklaşmaya başlar.
25. GÖREVİMİZ TEHLİKE 4- HAYALET PROTOKOL / MISSION: IMPOSSIBLE- GHIST PROTOCOL
IMDb Puanı: 7,4
Görevimiz Tehlike 4 - Hayalet Protokol/ Mission: Impossible - Ghost Protocol filminin konusu nedir? Bu öyle sıradan bir görev değil. Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, "Ghost Protocol" adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için mücadele verecekler. Kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan. Bu en tehlikeli, en zor görev...
24. GÖREVİMİZ TEHLİKE 5- MISSION: IMPOSSIBLE- ROGUE NATION
IMDb Puanı: 7,4
Görevimiz Tehlike 5 /Mission: Impossible - Rogue Nation filminin konusu nedir? Ethan Hunt ve ekibi; bu zamana kadar karşılaştıkları en büyük düşmana karşı mücadeleye girmeye hazırlanıyor. IMF'i ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası bir dolandırıcılık örgütü olan Sendika'nın tehlikeli faaliyetlerinden kurtulmayı hedefleyen ve bu yasadışı örgütün kökünü kazımak için yola çıkan ekip; kısa bir süre sonra bu son derece tehlikeli organizasyonun hedefi haline geliyor. Bu kovalamaca hem Hunt hem de maharetli ekibini; en zor görevlerinden biriyle karşı karşıya getiriyor.
23. TETİKÇİLER / LOOPER
IMDb Puanı: 7,4
Tetikçiler / Looper filminin konusu nedir? Gelecek zamandayız; 2072'de. Zamanlar arasında yolculuk gerçek olmuş, ama yasa dışı olarak karaborsacıların eline düşmüştür. Teknolojiyi elinde tutanlar ne zaman birinden kurtulmak isterlerse onu 30 yıl geriye, 2042'ye göndererek "Looper" adı verilen bir grup suikastçıya öldürmesi için "paketler". Bu grupta yer alan suikastçılardan biri olan Joe için 2042'de zengin hayatı gayet yolunda gitmektedir; ta ki karşısına öldürmesi için 2072'den gelen yaşlı Joe çıkıncaya kadar...
22. JOHN WICK
IMDb Puanı: 7,4
John Wick filminin konusu nedir? John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.
21. JOHN WICK 2
IMDb Puanı: 7,5
John Wick 2 filminin konusu nedir? Emekliye ayrılmış olan John Wick can yoldaşı köpeğiyle sakin bir hayat sürmektedir. Ancak başına gelen kimi olaylar onu bir kez daha suç dünyasına iter. Bu kez bu uğurda Roma sokaklarını arşınlaması gerekecektir. Başarılı aksiyon filmi John Wick'in devam filmi olacak John Wick'in yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor.
20. SHERLOCK HOLMES
IMDb Puanı: 7,6
Sherlock Holmes filminin konusu nedir? Arthur Conan Doyle'un dünyaca ünlü karakteri Sherlock Holmes'ün dinamik yeni uyarlamasında Holmes ve cesur ortağı Watson en son maceralarına atılıyorlar.Dövüş tekniklerini, efsanevi zekası gibi silah olarak kullanan Holmes, bu macerasında ülkesini yok edebilecek ölümcül bir komployu aydınlatmak için yeni bir düşman ile savaşıyor.Robert Downey Jr., efsanevi dedektif Sherlock Holmes'ü daha önce hiç yapılmamış bir şekilde canlandırıyor. Jude Law doktor ve bir savaş gazisi olan, Holmes'ün güvenilir çalışma arkadaşı Watson rolünde yer alıyor., Holmes'ü alt eden ilk ve tek kadın olan ve dedektifle halen çalkantılı bir ilişki sürdüren Irene Adler rolünü Rachel McAdams üstleniyor. Mark Strong gizemli yeni düşman Blackwood rolünü oynuyor. Kelly Reilly ise Watson'ın ilgilendiği Mary rolünde yer alıyor.
19. SICARIO
IMDb Puanı: 7,6
Sicario filminin konusu nedir? Başrollerinde yıldız oyuncular Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Jeffrey Donovan ve Jon Bernthal'in yer aldığı Sicario, ABD ve Meksika arasında bulunan kanunsuz sınır kenti Suarez'de idealist bir FBI ajanı olan Kate ve özel operasyon kuvveti görevlilerinin uyuşturucu kartelleriyle mücadele etmek için görevlendirilmelerini konu alıyor. Sicario, oyunu kurallarına göre oynamayan suçlulara ulaşmak için sınırları zorlayan soluk soluğa bir operasyonun hikayesi. Sinematografik açıdan neredeyse kusursuz olan ve eleştirmenlerden tam not alan filmin yönetmenliğini Denis Villeneuve üstlenirken, senaryo koltuğunda Taylor Sheridan oturuyor.
18. TAM GAZ / BABY DRIVER
IMDb Puanı: 7,6
Tam Gaz / Baby Driver filminin konusu nedir? Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Banka soygununun ardından kaçış için sürücülük yapan adamın yolu bir gün bir suç lideri ile kesişir ve onun için çalışmak zorunda kalır. Ancak girdiği bu iş başarısız olmaya mahkum bir soygundur. İşler ters gittiğinde peşine düşen farklı farklı insanlardan kaçmak zorunda kalır...
17. 96 SAAT/ TAKEN
IMDb Puanı: 7,8
96 saat / Taken filminin konusu nedir? Canından çok sevdiği kızı Kim'in kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında çaresiz ve hiçbir şey yapamadan, dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Bu kabus gibi durum, eski bir gizli ajan olan Bryan'ın başına gelir. Genç kadınları satmakta uzmanlaşmış bir çetenin elinden biricik kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman dilimi vardır. Ancak Bryan'ın önünde çözülmesi gereken ilk sorun, kendisinin Los Angeles'te, kaçırılan kızının ise Paris'te olmasıdır.Bu büyük mesafe engelini nasıl aşacaktır? Zamana karşı yarışın galibi olabilecek midir?
16. DAĞ / DAG
IMDb Puanı: 7,9
Dağ / Dag filminin konusu nedir? İstanbullu Oğuz bedelli askerliği tercih etmek yerine vatani görevinini kısa dönem olarak bölüğünde yerine getirmeyi tercih eder. Keçiörenli Bedir ise ne askerlerle ne komutanlarla iyi geçinebilen, başlı başına arıza bir uzun dönem erdir. Asiliğinden dolayı aldığı cezalarla da askerliği iki sene uzamıştır. Oğuz ile sürekli dalaşan ve ona ters giden Bedir, "poşetsin sen" diye küçümsediği dönemdaşıyla omuz omuza mücadeleye gireceğinden de habersizdir. Bu bölükten bir ekip, bir iletişim anteninin tamiri için görevlendirilir. Fakat habersiz biçimde teröristlerin pususuna düşerler. Ekipten sadece Oğuz ve Bedir hayatta kalır. İki genç asker aralarındaki çekişmeyi bir kenara bırakıp karşılarındaki gerçek düşmana karşı koyarlar. Amansız hava koşulları ve coğrafyaya rağmen hayatta kalarak vatanı korumak birincil vazifeleridir.
15. İTİRAZIM VAR
IMDb Puanı: 7,9
İtirazim Var filminin konusu nedir? Selman Bulut, bir zamanlar antropolojiyle ilgilenmiş eski bir boksör, şimdilerdeyse bir camide görev yapan sıradışı bir imamdır. Bir gün camide namaz kıldırdığı sırada caminin içi silah sesleriyle yankılanır. İçeride bulunan kişilerden biri yere yığılır ve hayatını kaybeder. Olay yerine gelen polis ilk delilleri toplar ve araştırma süreci başlar. Selman Bulut bu olay sonrasında harekete geçer ve şüphelendiği kimi kişi ve durumların üzerinden davayı çözmeye karar verir. Her ipucu işleri beklemediği bir noktaya götürür ve olaylar gittikçe daha gizemli bir hal almaya başlar...
14. YARININ SINIRINDA / EDGE OF TOMORROW
IMDb Puanı: 7,9
Yarının Sınırında /Edge of Tomorrow filminin konusu nedir? Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür... Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur. Cage, sıradışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur. Buna göre her seferinde ölüp sonrasında yeniden dirilip aynı savaşı bir kez daha tekrarlamak zorundadır. Her geri dönüşünde daha güçlü, daha zeki ve Mimics'lerle daha kolay başa çıkabilir hale gelse de kendine verilen iş dünyanın en zorlu görevidir.
13. DUNKIRK
IMDb Puanı: 7,9
Dunkirk filminin konusu nedir? Christopher Nolan'ın 2. Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen olaylardan biri olan Dunkerque Tahliyesi'ni konu edinen filmi, yüz binlerce İngiliz ve müttefik askerlerinin, düşman askerleri tarafından etrafının sarılması ile başlar. Arkaları deniz olan bir yerde sıkışan askerler, düşman saldırısına karşı çaresiz bir durumda kalırlar.
12. SON ÜLTİMATOM / THE BOURNE ULTIMATUM
IMDb Puanı: 8,0
Son ültimatom / The Bourne Ultimatum filminin konusu nedir? Son Ültimatom, geçmişinin izini süren ajan Jason Bourne'un maceralarını konu ediyor. Jason Bourne Amerika'nın kirli oyunlarına alet ettiği ajanlardan sadece biridir. Tüm dünyadan gizli yürütülen bir projenin kobayı olan ajan, deha zekasına ve üstün derecede bir savaşma yeteneğine sahiptir. Serinin üçüncü ve son filminde, Jason Bourne kaybolan geçmişinin izini sürmeye devam ediyor. Hafızasının en ücra köşelerinde canlanan parçalı hatıraları birleştirip kim olduğunu öğrenmeye çalışan talihsiz ajan, bu süreçte peşinde olan 'yaratıcılarından' kurtulamayacaktır. Bu üstün yeteneklere sahip ajanı bir an önce ele geçirmeye çalışan yetkililer, Bourne'u geçmişinden alıkoyabilecek midir? Robert Ludlum'un aynı isimli kitabından uyarlanan Bourne serisi, ajan filmleri türünün en önemli serilerinden biridir.
11. TUTSAK / PRISONERS
IMDb Puanı: 8,1
Tutsak / Prisoners filminin konusu nedir? Tutsak, adaleti kendi elleriyle sağlamaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Maccachusetts eyaletinin Brockton bölgesinde, Şükran Günü'nü kutlamak için bir araya gelen Dovers ve Birches aileleri her şeyin yolunda gittiği bu yemek esnasında korkunç bir haberle altüst olurlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde ailelerin iki küçük kızlarının kaybolması sonrasında panik dolu anlar yaşanır. Saatler ilerler, ancak kızlar halen daha ortada yoktur ve durum kaçırılmış oldukları gerçeğini kuvvetlendirir. Polise başvursalar da hızlı ve nitelikli bir sonuç alamazlar. Keller Dover ise bir hayli panik içerisindedir ve polisin çabalarını yetersiz bulup adaleti kendi elleriyle aramaya karar verir. Genç ve başarılı dedektif Loki'den de yardım isteyen genç adam, kendini suçlu ve masumun birbirine karıştığı oldukça şaibeli bir davanın içerisinde bulur.
10. LOS ANGELES SIRLARI / L.A. CONFIDENTIAL
IMDb Puanı: 8,2
Los Angeles Sırları / L.A. Confidentia filminin konusu nedir? 1950'lerin başında Los Angeles küçük bir kasaba olmaktan çıkıp hayaller şehrine dönüşmeye başlamıştır.Yer altı dünyasının patronu Mickey Cohen'in hapse girmesiyle şehirdeki diğer suç örgütleri arasında liderlik savaşı başlar. Bir gece Cohen'in adamlarına baskın düzenlenir ve hepsi öldürülür. Öldürülenler arasında eski bir polis de vardır. Bu olayı araştırmak üzere L.A. Polis Departmanından üç polis görevlendirir. Görevlendirilen polisler karakter olarak birbirlerinden çok farklıdır Ve araştırmaları onları güzel bir kadına kadar götürür.
9. CESUR YÜREK/ BRAVEHEART
IMDb Puanı: 8,3
Cesur Yürek / Braveheart filminin konusu nedir? Cesuryürek'te, William Wallace yaşanan büyük acılar sonrası yeniden memleketi olan İskoçya'ya döner. Onun asıl amacı çiftçilik yaparak sakin bir hayat sürmektir. Çocukluk aşkıyla karşılaştığında bunun onu dipsiz bir uçuruma iteceğinin farkında değildir. Bir gün İngiliz askerleri, William'ın çocukluk aşkı olan Murron'a tecavüz etmeye çabalarlar. William, onu kurtarır; ancak bu Murron'un ölümüne ve bir dönemin değişimine sebebiyet verecektir.
8. KAPIŞMA / SNATCH
IMDb Puanı: 8,3
Kapışma/ Snatch filminin konusu nedir? Çaylak lisanssız boks organizatörleri Turkish ve ortağı Tommy yasadışı boks işindeki büyük isim tuğla kafayı maç için ikna ederler. Çingene Mickey maç yerine kendi kurallarıyla oynamaya başlayınca iş çığrından çıkar. Bu arada dört parmak franky ve 86 karatlık elmas londra'da kaybolmuştur. Franky'nin tuzağa düşürüldüğünü öğrenen kuzen Avi, Frakny'yi kontrol etmesi ve elması bulması için sağkoluyla Londra'ya gelir.
7. OLAĞAN ŞÜPHELİLER / THE USUAL SUSPECTS
IMDb Puanı: 8,5
Olağan Şüpheliler/ The Usual Suspects filminin konusu nedir? Olağan Şüpheliler'de, San Pedro'da patlayan bir tekneyi araştıran polis, teknede 27 ceset ve 91 milyon dolarlık uyuşturucu parası bulur. Olaydan kurtulan iki kişiden biri yanıklarla dolu vücuduyla korkmuş bir Macar terörist ve diğeri de Verbal Kint adında bir tetikçidir. Polisteki sorgusunda Kint, 6 hafta öncesinden başlayarak tüm olayları anlatır. Beş suçlunun nasıl bir araya geldiğinden, kaçırılan bir kamyondan ve bir suç lordundan polislere bahseder.
6. KÖSTEBEK / THE DEPARTED
IMDb Puanı: 8,5
Köstebek / The Departed filminin konusu nedir? Köstebek, mafya ve polis teşkilatı arasında geçen savaşı anlatıyor. Uzun yıllardan beri mafya tarafından, polis teşkilatına sızmak üzere yetiştirilen adamlar son derece iyi pozisyonlardadırlar teşkilat bünyesinde. Aynı şekilde polisin aynı amaçla yetiştirdiği adamları da mafya içinde cirit atmaktadırlar. Ancak vakit her şeyin açığa çıkma vaktidir. Her iki cephede de köstebeklerin var olduğu anlaşıldığında söz konusu köstebeklerin ölümle burun buruna gelecekleri koşturmaca ve macera başlayacaktır. Film dört dalda Oscar sahibidir.
5. GLADYATÖR / GLADIATOR
IMDb Puanı: 8,5
Gladyatör / Gladiator filminin konusu nedir? Gladyatör'de,İmparator Marcus Aurelius'un hüküm sürdüğü Roma'da bir general olan Maximus imparatorluğun hiyerarşik basamaklarında gitgide yükselmektedir. Babasının kendisini kayırmak yerine Maximus adındaki bu yabancıyı el üstünde tutması da tahtın asıl varisi olan Commodus'u rahatsız etmektedir. Commodus, Maximus ve ailesinin öldürülmesi yönünde emrini çıkarmak için fazla beklemez. Ölümden zor kurtulan Maximus artık bir gladyatör olarak eğitilmek üzere arenaya gönderilir. Maximus'un aklında tek bir istek vardır, Commodus'u öldürmek ve ailesinin intikamını bir an önce almak.
4. ER RYAN'I KURTARMAK / SAVING PRIVATE RYAN
IMDb Puanı: 8,6
Er Ryan'ı Kurtarmak / Saving Private Ryan filminin konusu nedir? II. Dünya Savaşı yıllarında 3 oğlunun birden ölüm haberini alan anne, 4. oğlunun yaşadığını duymak ister.Artık tüm Amerikan ordusunun hedefi annenin son oğlu olan James Ryan'ı ne pahasına olursa olsun kurtarmaktır. Askerler her yerde ona ait izler aramaya başlar fakat bu öylesine bir göreve dönüşür ki bir kişiyi kurtarmak uğruna bir çok askerin hayatı tehlikeye girer.
3. YEDİ / SEVEN
IMDb Puanı: 8,6
Yedi / Seven filminin konusu nedir? Yedi, seri cinayetler işleyen bir katilin peşine düşen iki polis dedektifinin hikayesini anlatıyor. Bir seri katil 7 ölümcül günahı işleyenleri kendi yöntemleriyle öldürmektedir. Yedi Ölümcül Günah, Hıristiyanlık inançlarına göre Kibir, Açgözlülük, Şehvet Düşkünlüğü,Kıskançlık, Oburluk,Yıkıcılık ve Tembellik'tir. İki polis dedektifi bu seri katilin peşindedir. Film, Amerika'da gösterime girdiği hafta 14.000.000 dolar gelir elde etmişti. Yönetmen David Fincher imzalı film,sürükleyici konusu ve oyuncuların performanslarıyla tüm dünyada gişede büyük başarı yakalamıştı.
2. MATRİX / THE MATRIX
IMDb Puanı: 8,7
Matrix / The Matrix filminin konusu nedir? Bir bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson aynı zamanda Neo nickname'li çok usta bir "hacker" dır. Ancak siyah takım elbiseli ve gözlüklü adamların yakın takibindedir. Bu takibin nedenini ise karşılaşacağı Morpheus'dan öğrenecektir. Neo, birden kendini Morpheus'un anlattıklarına güvenmek zorunda kaldığı büyük bir komplonun içinde bulacaktır. İçinde yaşadığımızı sandığımız bu dünya tamamiyle aldatıcıdır. Tüm insanlık aslında uzaydan gelen yaratıkların köleleridir. Neo, Trinity ve Morpheus'un da yardımıyla kendilerini bu düzeni yıkmaya adayan bir grubun içine katılır.
1. DAĞ 2 / DAG II
IMDb Puanı: 8,9
Dağ 2 / Dag II filminin konusu nedir? Oğuz (Çağlar Ertuğrul) ve Bekir'in (Ufuk Bayraktar) yaşadığı olayların üzerinden 6 yıl geçmiştir. Çok gizli bir görev için bu kez Özel Kuvvetleri 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne birlikte katılırlar. Bu görev, Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılmış gazeteci Ceyda Balaban'ı (Ahu Türkpençe) kurtarmak ve sağ salim Türkiye'ye getirmektir. Karışık Ortadoğu coğrafyasında tek bir düşmandan daha fazlasıyla mücadele etmek zorunda kalan 7 kişilik MAK 8 için kurtarma operasyonu son derece tehlikeli ve zorlu olacaktır.
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