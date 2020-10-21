The Mandalorian 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu

Iron Man, The Jungle Book, The Lion King yeniden çevrimi gibi filmlerin yönetmeni olan Jon Favreau'nun yaratıcısı olduğu The Mandalorian 2. sezonu merakla bekleniyordu. The Mandalorian için müjdeli haber geldi ve ikinci fragman yayınlandı.
THE MANDALORIAN 2. SEZON NE ZAMAN?
Sekiz bölümden oluşan The Mandalorian 2. sezon, 30 Ekim'de başlayacak. Favreau, dizinin üçüncü sezonu üzerinde şimdiden çalışmaya başladıklarını duyurdu.
THE MANDALORIAN 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI
Önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacak 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, dün akşam oynanan NFL karşılaşmasının televizyon yayını sırasında diziden yeni bir tanıtım fragmanı yayınladı.
Bir dakikalık uzunluğa sahip olan fragman, yeni sezonda göreceğimiz maceralara odaklanıyor. Fragmandan anlaşıldığı gibi Mando dizinin ikinci sezonunda, henüz bir adı olmayan ve Bebek Yoda olarak bildiğimiz Çocuğu "kendi türü" ile bir araya getirmeye çalışacak.
Aynı zamanda Mando ve Bebek Yoda'ya maceralarında eşlik eden Greef Karga (Carl Weathers) ve Cara Dune'yi (Gina Carano) ikinci sezonda çok daha fazla göreceğiz.
THE MANDALORIAN 2. SEZON OYUNCULARI
Sevilen dizinin 2. sezonunda Boba Fett, Bo-Katan Kryze ve Ahsoka Tano gibi karakterler de hikayeye ekleniyor. Boba Fett'e bir kez daha Temuera Morrison hayat verirken, Bo-Katan Kryze'ı animasyon dizilerinden karaktere sesiyle hayat veren Katee Sackhoff oynayacak. Bo-Katan Kryze'ın yanı sıra Star Wars'un animasyon dizileriyle tanınan bir diğer karakter olan Ahsoka Tano da 2. sezonda olacak.
Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, Ahosaka Tano'ya Rosario Dawson'ın hayat vermesi bekleniyor. Pedro Pascal'ın Mando rolüyle geri döneceği 2. sezonda Gina Carano, Carl Weathers ve Giancarlo Esposito da ilk sezondaki rolleriyle yeniden izleyici karşısında olacak.
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