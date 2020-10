The Mandalorian 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu

Disney Plus'ın popüler dizisi The Mandalorian 2. sezonu heyecanla bekleniyordu ve güzel haber geldi. Dizinin yeni sezonu için yeni bir fragman yayınlandı. The Mandalorian 2. sezon bomba gibi geri dönmeye hazırlanıyor. Peki The Mandalorian 2. sezon ne zaman yayınlanacak?