Hollandalı Drone Avcısı Kuşlar Emekli Oluyor
Hollanda'da, drone'ları "avlamak" için eğitilen ve kullanılan polis kartallar, emekli olmaya hazırlanıyor. Onlara "polis fareler" de katılıyor!
Hollanda polisi, drone avlamak için özel olarak eğitilmiş kartallara başvurmakta biraz acele etmiş gibi görünüyor. Yerli haber kaynaklarına göre Hollandalı kolluk kuvvetleri bu kuşları şimdiden emekliye ayırmaya başladı. Sebep olarak talep ve kuşların performansı gösterildi.
İlk olarak, anlaşıldığı kadarıyla bu kartallara zaten pek ihtiyaç duyulmuyordu. Polis kuşların görevi terörist eylemlerin ve kazaların önlenmesiydi, ancak programın yürürlükte olduğu süre içerisinde pek bir sorun ortaya çıkmadı. Ayrıca kuşların erken yaştan itibaren eğitilmesine rağmen %100 güvenilir şekilde görevlerini yerine getirememesi de polisin kartallara ihtiyacını tekrar gözden geçirmesine sebep oldu.
Gerçek tek bir operasyona bile dahil olmayan kuşların emre uyma oranlarının düşük olması, acil bir durumda güvenilir bir operasyon sağlanamayacağı anlamına geliyordu. Ayrıca bu kuşların eğitimi hiç de hesaplı değildi.
Hollanda polisi ayrıca sahte sigara, yasa dışı havai fişek ve ceset kokusu için eğitilen farelerin de "operasyonlara uygun olmadığı" kanısına vardı.
Anti-drone teknolojilerinin hızla gelişmesi de kartallara zaten az olan ihtiyacın ortadan kalkmasına yardımcı oldu.
Ali Ruhi Öztürk
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