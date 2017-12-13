Hollandalı Drone Avcısı Kuşlar Emekli Oluyor

Hollanda'da, drone'ları "avlamak" için eğitilen ve kullanılan polis kartallar, emekli olmaya hazırlanıyor. Onlara "polis fareler" de katılıyor!

Hollandalı Drone Avcısı Kuşlar Emekli Oluyor

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Hollandalı Drone Avcısı Kuşlar Emekli Oluyor

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