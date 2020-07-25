Android Studio nedir? İşte özellikleri

Android, birçok telefon tarafından işletim sistemi olarak kullanılan bir teknolojik sistemdir. Teknolojiyle eş zamanlı olarak sürekli güncellenen bu işletim sistemi, özellikle 21. Yüzyılda kullanıcılarına çok farklı araçlar sunmuştur. Günümüzde bu araçlardan en çok kullanılanı ise Android Studio aracıdır.
Android Studio Özellikleri
Android Studio, tümleşik geliştirme aracı olarak geçer. Tümleşik geliştirme aracı ise teknolojik araçların gelişimlerinde ve program geliştirmelerinde etkin rol oynayan bir araçtır. Kısaca üst düzey bir yazılım türüdür. Bu yazılım, aynı zamanda program geliştirme süreçlerini organize ederek olayların daha seri ve toparlanmış şekilde ilerlemesini de sağlar.
Android tümleşik geliştirme aracının program yapımcılarına sunduğu bir diğer fırsat da yapılanlar hakkında yorumlama ve hata ayıklama işlemlerini de yerine getirmesidir. Program yazılımının derlenmesi ve bağlanması durumlarında da program yapıcı kişilere oldukça faydası dokunur.
Birçok tümleşik geliştirme aracı bulunmasına karşın Android Studio, yalnızca Android işletim sistemli araçlar için üretilmiştir. Android sisteminde oluşturulan her yeni program ve yapılan her yeni güncelleme bu studio sayesinde oluşturulur.
Android Studio, 2013 senesinde tanıtılmıştır ve o zamandan beri de Android sistemli cihazlarda kullanılan tek araçtır. Apache lisansına sahiptir. Tüm bu üstün program kurma ve geliştirme özelliklerinin yanında Android Studio, ücretsiz olarak temin edilebilir. Yazılım ve programlamayla uğraşan ya da bilgisayar mühendisliği unvanına sahip olan bir kişi bu program ile Android sisteminin gelişmesine katkı sağlayacak araçlar ve programlar oluşturabilir.
Android Studio'nun programlama dili, dünya üzerinde en çok kullanılan dil olan Java'dır. Bu sebeple de programı kullanmanın oldukça kolay olduğunu söylemek mümkündür.
Android Studio ile Uygulama Yapmak
Akıllı kod düzenleme sistemine sahip olan Android Studio'nun kurulumu da kullanımı da çok kolaydır. Android resmi sitesinden ya da Google Play Store üzerinden indirebileceğiniz bu uygulama, telefonda ve tablette kullanılmaya pek elverişli olmasa da bilgisayar ortamında kullanıcılar için oldukça kolaylık sağlar. Kurulumun ardından istediğiniz türde uygulamayı geliştirebilir ya da yeni bir uygulama yaratabilirsiniz. Dilerseniz var olan uygulamaların renkleriyle ve görselleriyle oynayabilir isterseniz de hayal dünyanızın sınırları içerisinde bir uygulama yaratabilirsiniz.
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