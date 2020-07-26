BMW'den Büyüleyici Bir Model Daha: X7 Dark Shadow Tanıtıldı

Günümüzde araçların "siyahlaştırılmış" sürümleri oldukça popüler. 2021 model BMW X7 Dark Shadow da, bu sürümlerin nasıl olması gerektiği konusunda ders veren modellerden biri.
Öncelikle BMW, bu siyah sürüm için X7'nin M50i modelini temel almış durumda. M50i, 523 beygir gücü üretebilen 4,4 litrelik çift-turbo V8 motor ile oldukça etkileyici bir araç.
Dark Shadow'da, normalde opsiyonel olan tüm seçenekler eklenmiş durumda. Bir alıcı olarak sipariş öncesinde vermeniz gereken tek karar, ikinci sırada tekli koltuklar mı yoksa üçlü koltuk mu istediğiniz olacak.
Özelliklere biraz daha detaylı olarak bakıldığında Sürüş Desteği Profesyonel paketi, Soğuk Hava paketi, Lüks Koltuk paketi (havalandırmalı, masajlı koltuklar gibi), Executive paketi, geliştirilmiş Bowers&Wilkins stereo ve benzeri pek çok lüks seçim görülebiliyor.
Dark Shadow, özel olarak BMW'nin Individual Frozen Arctic Grey Metallic (Özgün Donmuş Kutup Grisi Metalik) tonunda geliyor ve isteyebileceğiniz tüm siyah Shadowline vurgularla gerçekten karanlık ve gölgeli bir dış görüntü sunuyor.
Aracın içinde ise Gece Mavisi Alkantara tavan döşemesi, Gece Mavisi ve siyah çift tonlu ve zıt dikimli deri koltuklar, Gece Mavisi Napa Deri gösterge paneli, kapılar ve kolluklar ile özel bir his yaratılmış.
Aracı satın almak isteyenlerin ise, planlanan sınırlı sayıdaki araçtan biri için ön sipariş vermesi ve 120.490 dolarlık fiyatına karşılık 1.000 dolar depozito ödemesi gerekecek. Üretim ise bu yılın dördüncü çeyreğinde başlayacak.
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