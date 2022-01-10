Honda Otomobiller, Bu Garip Hata Nedeniyle 2002'de Takılıp Kaldı!

Bazı Honda otomobil sahipleri son zamanlarda kendilerini bir zaman döngüsünün içinde buldular. Yılın başından beri, otomobil üreticisinin forumları, araçlarındaki saatlerin ve takvimlerin 2002 yılında takılıp kaldığından şikayet eden insanlarla dolup taşıyor.
Sorun, oldukça yaygın gibi görünüyor. 2004 ve 2012 yılları arasında üretilen GPS navigasyon sistemlerine sahip Honda ve Acura modellerini etkiliyor ve genelde şikayetler ABD, Kanada ve İngiltere'den geliyor. Dahası, şu anda bu problem için bir düzeltme de görünmüyor. Kullanıcılar kontağı her çevirdiğinde saatleri sıfırlanıyor.
Honda konu hakkında, "Honda, navigasyon sistemleriyle donatılmış bazı eski Acura ve Honda modellerindeki saat göstergesiyle ilgili potansiyel bir endişenin farkında" dedi. Ancak çözüm önerisi veya herhangi bir ayrıntı verilmedi.
Sorun, kodlama sırasında yapılan bir hatadan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Bir GPS uydusu tarihi yayınlarken, bunu, haftaya bir referans içeren ikili 10 basamaklı bir sayı kullanarak yapar. Tek bir GPS dönemi, sistemin bir hafta üzerinde yuvarlandığı 1.023 haftayı içeriyor ve bu rakam 1.024'e yuvarlanıyor. İlk GPS sistemleri 1980'de zaman saymaya başladıktan sonra, 1999'da ve sonra tekrar 2019'da haftayı yukarı yuvarlandılar. Bir sistem bu yuvarlamaları hesaba katacak şekilde düzgün bir şekilde kodlanmamışsa, tam olarak şu anda yaşanan hata görülüyor.
Honda'nın araçlarında bu sorun takvimin başladığı zamana geri dönmesi ile sonuçlanıyor.
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