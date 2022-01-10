Honda Otomobiller, Garip Bir Hata Nedeniyle 2002'de Takılıp Kaldı!

Kötü kodlama, bazı Honda otomobil modellerinin 2002 yılında takılıp kalmalarına neden oldu!

Honda otomobiller 2002'de takılıp kaldı!

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