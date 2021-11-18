Honda, Yeni Otonom İş Aracını Tanıttı: İşte Sıra Dışı Honda AWV

Honda, yeni otonom iş aracı AWV'yi tanıttı ve yollara sürdü. İşte Honda'nın güneş enerjisi ile çalışan yeni aracının görüntüleri.

  • Ercan Uğurlu
Honda, Yeni Otonom İş Aracı AWV'yi Tanıttı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Galaxy S10 İçin Bir Devir Kapanıyor: Gear VR Desteğine Veda Etme Zamanı!
OPPO A16 İncelemesi
Instagram, Bir Süre Önce Yayınladığı Özel Uygulamasının Fişini Çekiyor!
Türk Kullanıcısı Powerline Teknolojisini Sevdi
Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri Başvuruları Başladı

 

 