Honda, Yeni Otonom İş Aracını Tanıttı: İşte Sıra Dışı Honda AWV

Japon otomobil üreticisi Honda, iş sahasında çalışacak yeni otonom aracını tanıttı. Güneş enerjisi ile çalışan ve arazide büyük fayda sağlayacağı düşünülen yeni aracını test etmek için Black & Veatch güneş enerjisi şantiyesini seçen Honda, aracın test sırasında kaydedilen görüntülerini de bir video eşliğinde yayınladı.
Honda'nın küçük iş makinesi, bir dizi teknolojiye sahip. Radar ve lidar sistemlerine sahip olan araç, istenirse uzaktan kumanda yoluyla çalıştırılabilmesi için 3D kameralarla da donatılmış durumda.
AWV adı verilen araç, 1000 dönümlük Black & Veatch güneş enerjisi şantiyesinde 408 kilogram ağırlığında kargo taşımayı başarmış ve totalde 725 kilogram ağırlığına kadar girebilmiş durumda. Yüksek sıcaklık altında 8 saat çalışmayı başaran aracın geliştirme süreci ise devam ediyor. Honda, bu konuda oldukça temkinli ilerliyor ve aracını en iyi hale getirmek istiyor. Bu konuda destek olmak isteyen şirketleri de AWV'yi test etmeleri için kendileriyle bağlantı kurmaya davet ediyor.
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